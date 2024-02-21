پویش ملی ایران سبز با اولویت کاشت درختان مثمر

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان باقلاچی شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل، با اشاره به اهمیت پاسداشت سرمایههای اجتماعی و وجود فرهنگ و الگوهای فرهنگی غنی در استان، از برپایی آیین بزرگداشت افشار تموک و سیده نرجس مجتهدی تا پایان سالجاری در استان خبر داد.
وی تصریح کرد: افشار تموک از جمله پزشکان خیر و نخبهای بود که در برنامههای فرهنگی، قرآنی، مساجد و اقدامات خیرخواهانه دلسوزانه مشارکت میکرد و سیده نرجس مجتهدی نیز فعال در حوزه علوم حوزوی، مبلغ فعال دینی، فعال در حوزه محیط زیست و مبلغ طرح کاشت درختان مثمر در سطح کشور بود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به مناسبتهای پیش رو در اسفند سالجاری گفت: با توجه به تقارن روزها با فعالیتهای شخصیتهای فقید فرهنگی، بزرگداشت این الگوهای فرهنگی در روز ۱۷ اسفند برگزار میشود.
باقلاچی افزود: روز ۱۵ اسفند به عنوان روز درختکاری و روز ۱۸ اسفند به عنوان روز کانونهای مساجد نامگذاری شده که با فعالیتهای این الگوهای فرهنگی مطابقت دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بنیاد حاج لطیف نباتی در اجرای برنامه بزرگداشت این ۲ الگوی فقید فرهنگی مشارکت خواهد کرد و در این بزرگداشت نشان نیکان به خانوادههای این ۲ الگوی فرهنگی اهدا میشود.
باقلاچی با اشاره به پویش ملی ایران سبز و کاشت یک میلیارد درخت همزمان در سراسر کشور اضافه کرد: مشارکت تمامی حوزههای فرهنگی، تشکلهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی و پایگاههای بسیج برای مشارکت در این طرح با اولویت قرار دادن کاشت درختان میوهده ضروری است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل بیان کرد: با توجه به میزان بارشها، لازم است برای صرفهجویی در آب اقدامات پژوهشی و فرهنگسازیهای مرتبط در حوزه آموزش و پرورش انجام گیرد و درختانی متناسب با اقلیم بومی و آب موجود کاشت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت افشار تموک و سیده نرجس مجتهدی ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۱۷ اسفند در سالن دانشگاه علوم پزشکی ستاد مرکزی برگزار میشود.
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