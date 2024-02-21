مردم خوزستان شریک اصلی پیروزی ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پور موسوی شامگاه امروز چهارشنبه پس از پیروزی خانگی تیمش در برابر آلومینیوم اراک در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: نتیجه امروز حاصل حمایتهایی بود که ما شد و تیمی که پرسپولیس را شکست داده بود، با شکست اهواز را ترک کرد. البته شاهد یک سری اشتباهات سهوی از سوی داور هم بودیم که کمی تمرکز ما را گرفت اما خدا را شکر به بازی برگشتیم.
وی افزود: این برد برای من خیلی با ارزش بود، چون میدانیم همه مردم خوزستان خوشحال هستند و در این برد و شادی شریک اصلی ما هستند. جا دارد این برد را به آقای علی محمدی مدیرعامل کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران که همچنان از تیم استقلال خوزستان حمایت میکند و کارگران این کارخانه تقدیم کنیم. امیدوارم در ادامه راه با حمایتهای لازم بتوانیم به مسیر برگردیم و سهمیه استقلال خوزستان را حفظ کنیم. از تمام پیشکسوتان و منتقدان استقلال خوزستان تشکر میکنم.
پور موسوی درباره بازی خوب بازیکنان خارجیاش در این دیدار، گفت: یکی دو هفته پیش از اینکه نیم فصل اول به پایان برسد به دنبال جذب بازیکن به ویژه بازیکن خارجی بودیم و در همین زمینه بیش از ۱۰۰ فیلم از خیلی از بازیکنان دیدم. تلاش کردم با دقت پیش بروم زیرا اشتباهاتی که در نیم فصل اول به عنوان سرمربی در زمینه جمعبندی تیم داشتم و آنها را میپذیرم، به صورتی بود که چوب خط من پر شده بود و باید دقت بیشتری میکردم.
پورموسوی افزود: سعی کردم با بازیکنان به صورت مستقیم یا تعداد کم واسطهها وارد مذاکره شویم و خدا را شکر از نظر فنی و مالی تلاش کردیم با بودجه خیلی خوب بازیکن جذب شود. البته بازیکنان تازه وارد هنوز با تیم هماهنگ نشدهاند. مطمئناً بازیکنان خارجی شرایطشان بهتر از این میشود.
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