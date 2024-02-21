به گزارش خبرنگار مهر، عباس کلانتری در جشنواره ملی رویش که به میزبانی دانشگاه یزد در حال برگزاری است، اظهار کرد: یزد مهد علمای بزرگ است و از قدیم به سه خصلت مهم قنات و قنوت و قناعت معروف بوده که امیدواریم این خصلت‌ها برای این شهر ماندگار باشد و باعث اعتماد مردمان سراسر کشور شود.

وی ضمن قدردانی از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برای برگزاری رویداد رویش در دانشگاه یزد، بر اهمیت فعالیت کانون‌های فرهنگی در دانشگاه تاکید کرد.

کلانتری عنوان کرد: دانشجویان با یک هدف مقدس وارد کانون‌ها می‌شوند و بدون هیچ چشم‌داشتی در راه رضای خداو در این مسیر قدم برمی‌دارند و همین امر باعث ماندگاری فعالیت‌های آنها خواهد شد.

رییس دانشگاه یزد با اشاره به شرایط مردم غزه بر تظلم‌خواهی مردم این سرزمین تاکید کرد و گفت: شکل‌گیری کانون‌هایی در این حوزه در دانشگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کانون مهدویت در دانشگاه یزد تصریح کرد: ما به کانون‌های مهدویت قوی در دانشگاه‌ها نیاز داریم. سال گذشته جشنواره‌ای ملی در حوزه مهدویت در دانشگاه یزد برگزار شد که همین امر باعث تشکیل این نوع کانون‌ها در دانشگاه‌های دیگر شد.