چند زبانگی یک فرصت است/خانواده و رسانه درحفظ زبان مادری اثرگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیننده شامگاه چهارشنبه در مراسم روز جهانی زبان مادری با حضور دانشجویان و اساتید و مسئولان دانشگاه کردستان در تالار مولوی دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه کردستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت زبان مادری اظهار داشت: چند زبانگی یک فرصت است و باید از این فرصت در جهت رشد و توسعه بهره گرفت.

به گفته این استاد رشته جامعه شناسی، از نظر یونسکو زبان میراث بشری است و زبان مادری به شکل حسی-حرکتی و در نتیجه رشد ذهنی و شناختی انسان یاد گرفته می‌شود.

بیننده تصریح کرد: زبان مادری در مغز انسان حک شده زیرا کلمات از نظر شکل، ابعاد، مکان و حتی بو در مغز انسان ماندگار می‌شود ولی زبان دوم چنین خاصیتی نداشته و فقط آن را یاد می‌گیریم.

وی افزود: سیستم آموزشی، خانواده و رسانه نیز تأثیر بسیار زیادی بر حفظ زبان و آگاه سازی سایر اقشار نسبت به اهمیت آن دارند و جز از طریق هماهنگی این بخش‌ها زبان حفظ نمی‌شود.

زبان موجب شناخت فرهنگی در فرد می‌شود

این استاد دانشگاه بیان داشت: هر زبانی مبنای جهان‌بینی انسان را شکل می‌دهد و موجب شناخت فرهنگی در فرد شده که زبان‌های دیگر منجر به این شناخت نمی‌شود.

زانیار نقشبندی در ادامه با اشاره به اینکه ساختار مغزی افراد چند زبانه با افراد تک زبانه متفاوت است، تصریح کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده و اسکن مغز افراد چندزبانه مشخص می‌کند که نوع توانایی این افراد بسیار متفاوت بوده و یادگیری یک زبان جدید می‌تواند موجب کاهش بروز علائم برخی بیماری‌های مغزی از جمله آلزایمر شود.

وی افزود: در آخرین تحقیقات انجام شده، در جغرافیای ایران بین ۵۳ تا ۷۵ زبان مختلف وجود دارد و خوشبختانه تنها از این میزان پنج درصد در معرض نابودی است که این یک آمار بسیار خوبی است.

حضور زبان‌های مختلف در ایران موجب هم‌افزایی همدیگر شده است

این استاد زبان‌شناسی دانشگاه کردستان بیان داشت: همزیستی و حضور زبان‌های مختلف در ایران موجب هم‌افزایی همدیگر شده و تأثیرات مثبتی روی یکدیگر گذاشته است.

وی با اشاره به بهبود چندزبانگی در جوامع مختلف افزود: ضروری است که نکاتی در رابطه با چندزبانگی را در نظر بگیریم از جمله اینکه نگرش عمومی در مورد چندزبانگی تصحیح شود و نکته دیگر اینکه باید زبان کار گرفته شود تا تقویت شود و همچنین برای افراد چند زبانه برنامه‌های آموزشی اصلاح شود.

روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است، نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است.

از این رو مراسم روز جهانی زبان مادری با حضور دانشجویان و اساتید و مسئولان دانشگاه کردستان در تالار مولوی دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه کردستان برگزار شد.