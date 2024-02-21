به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری در نشست هماندیشی با دبیران شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاههای کشور که در حاشیه یازدهمین جشنواره ملی رویش به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه مقرر شده انجمنهای علمی، اتحادیههای دانشجویی و کانونهای فرهنگی، هنری از ظرفیت عظیم پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در جهت ارتقای توانمندی دانشجویان بهرهمند شوند.
وی عنوان کرد: این طرح تمامی رشتههای دانشگاهی، همه انجمنها، اتحادیهها و کانونهای دانشگاهی را در برمیگیرد که امید است دانشجویان هر چه زودتر از این ظرفیت بیبدیل بهرهمند شوند.
کلانتری با بیان اینکه طی اجرای این طرح دانشجویان سراسر کشور با فضای اکوسیستم فناوری کشوری آشنا خواهند شد، افزود: مسیر آینده جز ورود به بحث نوآوری و فناوری امکانپذیر نیست. صنایع خلاق افق آینده بسیاری از رشتههای دانشگاهی ازجمله علومانسانی و خیل عظیمی از کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی کشور را تشکیل میدهند و این زمینه فراهم است که دانشجویان در عنفوان جوانی وارد این چرخه شوند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه طی ابلاغیه وزارت علوم در راستای اجرایی شدن این طرح، معاونین فرهنگی و پارکهای علم و فناوری کشور مکلف هستند جلساتی با کانونها، انجمنها و اتحادیهها داشته باشند، اظهار کرد: اتفاقاً حوزه فعالیت کانونها و رشتههای علومانسانی از پتانسیل خوبی برای فناوری نرم و صنایع خلاق برخوردار هستند و کانونها به دلیل تنوع و کثرت امکان بیشتری برای رشد دارند.
وی گفت: مشارکت در اجرای این طرح را به تمامی دانشجویان توصیه میکنم؛ چون از خلال دوره دانشجویی و انجام فعالیتهای جنبی موردعلاقه خویش آینده شغلی خود را نیز آغاز خواهند کرد.
کلانتری ضمن قدردانی از فعالیت مستمر کانونهای فرهنگی، هنری دانشجویی بیان کرد: تمام پویایی و نشاط فرهنگی دانشگاه مرهون فعالیت شما اعضا و دبیران کانونهاست که امیدوارم با انگیزه بیشتر به اقدامات خویش بپردازید، با رجوع به سامانه «فرنما» و سامانه «هدف» وزارت علوم را در جریان دغدغهها، مشکلات، انتقادات و پیشنهادات خود قرار دهید. ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا مسیر رشد و فعالیت را برای شما هموارتر کنیم.
وی ادامه داد: مسیر اصلاح جامعه از صندوقهای رای میگذرد. امیدوارم مسؤولیت خود در این عرصه را به خوبی انجام دهیم و گامهای ما در جهت تحقق حکمفرمایی مستضعفین و ظهور منجی (عج) باشد.
گفتنی است؛ جشنواره رویش به مدت سه روز از اول تا سوم اسفندماه با حضور مسؤولان وزارت علوم، دبیران شورای هماهنگی کانونها و کارشناسان کانونهای فرهنگی در دانشگاه یزد در حال برگزاری است.
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