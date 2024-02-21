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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱:۴۳

توقف بارسلونا برابر ناپولی/ یاران طارمی در یک قدمی یک چهارم نهایی

توقف بارسلونا برابر ناپولی/ یاران طارمی در یک قدمی یک چهارم نهایی

در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم «پورتو» از سد «آرسنال» گذشت و «بارسلونا» و «ناپولی» به تساوی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه از ساعت ۲۳:۳۰ با برگزاری ۲ دیدار پیگیری شد.

پورتو یک - آرسنال صفر

تیم فوتبال پورتو در شرایطی که مهدی طارمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، میزبان آرسنال بود. این دیدار در حالی که تا آخرین ثانیه‌ها بازی با نتیجه تساوی بدون گل دنبال می‌شد اما در دقیقه ۴+۹۰ «وندرسون گالنو» با یک ضربه مهارنشدنی توپ را به کنج دروازه آرسنال فرستاد تا این دیدار با برتری یک بر صفر پورتو به پایان برسد.

ناپولی یک - بارسلونا یک

تیم فوتبال ناپولی هم میزبان بارسلونا بود که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در این بازی ابتدا «رابرت لواندوفسکی» در دقیقه ۶۰ بارسلونا را پیش انداخت اما «ویکتور اوسیمن» در دقیقه ۷۵ گل تساوی ناپولی را به ثمر رساند تا بارسلونا در خانه ناپولی موفق به کسب یک امتیاز شود.

کد مطلب 6034475

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