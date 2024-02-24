نسبت به شرایط فعلی والیبال هشدار داده بودم/ «معروف» نباید بسوزد

بهنام محمودی پیشکسوت والیبال ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با طولانی شدن روند انتخاب سرمربی برای تیم ملی والیبال اظهار داشت: خیلی خوشحالم که رسانهها به این موضوع میپردازند در حالی که توقع من این بود که زود تر از اینها به روند انتخاب سرمربی تیم ملی پرداخته میشد.
او ادامه داد: من این روزهای والیبال ایران را پیش بینی میکردم و به همین دلیل در دو سال اخیر در جلسات هیأت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون والیبال شرکت نکردم، خوشبختانه به عنوان یک والیبالیست قدیمی که عاشق این رشته هستم در دو سال گذشته رفتارهایی را دیدم و در رسانهها گفتوگو کردم اما دوستان میگفتند چون محمودی سِمَتی ندارد این صحبتها را عنوان میکند در حالی که این طور نبود.
والیبال ایران شرایط خوبی ندارد
محمودی افزود: امثال من سنگهای کف رودخانه هستیم و سایر افراد سنگهای روی آب هستند و پس از مدتی رفتنی میشوند، والیبال ایران اکنون شرایط خوبی ندارد و از همین جا باید از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان تشکر کنم که پیگیر برگزاری انتخابات پیش از سال جدید هستند و قرار است انتخابات ریاست این فدراسیون در تاریخ ۲۶ اسفند برگزار شود.
والیبال برای نظام و وزارت ورزش بسیار اهمیت دارد. زمانی که ما با حضرت آیت الله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی دیدار داشتیم ایشان به ما فرمودند که والیبال خیلی اُفت کرده است و این نشان میدهد که ایشان چقدر نکته بین هستند. این محبوبیت والیبال را نشان میدهد. به جرأت میتوانم بگویم پس از فوتبال، والیبال دومین رشته پر طرفدار در ایران است.
شائبههایی برای نامزدهای ریاست فدراسیون والیبال ایجاد شده است
پیشکسوت والیبال خاطر نشان کرد: محبوبیت والیبال در بین مردم مربوط به عملکرد خوب آن در ۲۰ سال گذشته است و این نشان میدهد که ما باید برای این رشته زمان بگذاریم و دقت کنیم. متأسفانه شائبهای بین کاندیداهای فدراسیون به وجود آمده که سرپرست فعلی فدراسیون والیبال، رؤسای هیأتهای استانی را به هتل المپیک دعوت و بلیت هواپیما، ناهار و شام برای این افراد تهیه میکند و از این عزیزان برنامههای مدنظرشان را میگیرد. این کار خوبی است اما چرا در زمان دیگری رخ نداده است؟ هم وحید مرادی (سرپرست فدراسیون والیبال) و هم میلاد تقوی (مشاور در امور اجرایی) در ۴ سال گذشته همراه با محمدرضا داورزنی (رئیس سابق فدراسیون والیبال) حضور داشتند اما چرا این دعوتها در گذشته انجام نمیشد؟ اگر دعوت کردن رؤسای هیأتها کار خوبی است پس چرا از سایر کاندیداهای نمیخواهند که با رؤسای هیأتها دیدار داشته باشند و برنامههای خود را ارائه دهند؟ با این گونه رفتارها والیبال به سمت و سویی میرود که اتفاقات خوبی را شاهد نخواهیم بود.
او تصریح کرد: به نظرم هرکسی که به عنوان رئیس جدید فدراسیون والیبال انتخاب شد باید از ظرفیتهای داورزنی استفاده کند و ما باید به سمتی برویم که آزمون و خطایی نباشد و افرادی که تحصیل کرده و والیبالی هستند سکان دار فدراسیون شوند.
معروف در آینده میتواند یکی از بهترین مربیان شود
محمودی در خصوص انتقاداتی که علیه سعید معروف بابت حضور در بین نامزدهای هدایت تیم ملی میشود، بیان کرد: معروف یکی از مفاخرهای والیبال ایران است و جز بازیکنانی بوده که خاطرات خیلی خوبی را برای مردم ساختهاند. همین اتفاق برای عادل غلامی نیز رخ داد و او اکنون مسؤول استعدادیابی زیر ۱۸ سال فدراسیون والیبال است. همه این عزیزان حقشان است که روزی هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرند اما باید رویه این کار را درست طی کنند.
محمودی تصریح کرد: مربیگری با بازیکنی تفاوت دارد و ما باید تلاش کنیم تا از سرمایههای خود درست استفاده کنیم. قطعاً سعید معروف در آینده میتواند یکی از برترین مربیان دنیا شود چون شخصیت مربیگری را دارد اما باید پله به پله به دنیای مربیگری وارد شود تا دچار آسیب نشود و بزرگان والیبال باید کمک کنند تا ستارههای سابق تیم ملی به مشکل نخورند.
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