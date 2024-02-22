به گزارش خبرنگار مهر، محمد ادیب رامندی ظهر پنجشنبه در نشست اندیشه ورزی با نخبگان در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا اظهار کرد: مسائل و مشکلات جامعه باید متناسب به منطقه بومی سازی شود و پس از بررسی کلیات و جزئیات راهکارهای آن، به مرحله اجرا برسد.

ادیب رامندی ضمن تاکید بر ادامه دار بودن این نشست گفت: بستر همه کارهایی که صورت می‌گیرد ازجمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگ است.

وی بیان کرد: متأسفانه در حوزه فرهنگ حمایت‌های لازم و کافی صورت نمی‌گیرد به گونه‌ای که امروزه در حوزه عفاف و حجاب نباید دغدغه انجام کارهای فرهنگی و تأمین بودجه آن را داشت.

فرماندار شهرستان بویین زهرا عنوان کرد: در شهرستان پس آسیب شناسی و برنامه ریزی راهکارهای آن، اعتبارات لازم نیز باید درنظر گرفته شود.

محمد ادیب رامندی با اشاره به این نکته که امروزه متولیان امور فرهنگی با گروه‌هایی که دچار مسائل روز جامعه از جمعه حجاب شده‌اند ارتباط ندارند و ارتباط آنها از نوع سطحی است بیان کرد: جلسات باید تخصصی‌تر، با برنامه جامع و کامل در قالب گفت و گو های خودمانی با گروه‌های هدف باشد.

ادیب رامندی تصریح کرد: امروزه کانون‌های خانواده‌ها مثل سابق نیست و تفاوت به وجود آمده به ضرر فرهنگ جامعه است؛ به نحوی که رد فرهنگ و حجاب و عفاف در خانواده‌ها کمرنگ‌تر از سابق شده است.