نیروی انسانی عامل اصلی حوادث ترافیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در چهارمین سمپوزیوم ملی قرارگاه مدیریت و کاهش تلفات حوادث ترافیکی گفت: نیروی انسانی عامل و مولد اصلی در حوادث ترافیکی است و هلال‌احمر توان بالا و ظرفیت‌های زیادی در جهت کنترل این عامل دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: ۳ میلیون نفر در سراسر کشور، نیروی داوطلب هلال‌احمر هستند و در حوزه اطلاع‌رسانی، نیروهای توانمندی تربیت کرده‌ایم. مهم‌تر از آن مربیان خوب و دلسوزی در حوزه ارائه آموزش‌های عمومی امدادوکمک‌های اولیه داریم که می‌توانیم از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: هلال‌احمر، ابزار و تجهیزات و امکانات خوبی را در اختیار دارد. اما باید تعاون و همکاری بیشتری با سایر دستگاه‌ها داشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه امدادگران در پایگاه‌های جمعیت هلال‌احمر، مشغول ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در جاده‌ها، کوهستان و روستاها هستند، بیان کرد: در طرح ساحلی امسال پوشش میدانی در سواحل به جمعیت هلال‌احمر سپرده شد که با این طرح در استان گیلان، با کاهش ۷۰ درصدی و در مازندران با کاهش ۵۰ درصدی تلفات غرق‌شدگی مواجه شدیم تا طرح‌های جمعیت در راستای اهداف انسانی و بشردوستانه و با تیم جوان پر انرژی بر اساس گام دوم انقلاب، خدمات رسانی کنند.

کولیوند اظهار کرد: هلال‌احمر ۸ هزار کانون دانش‌آموزی داشت که با حمایت وزیر آموزش‌وپرورش، این تعداد حالا به ۶۸ هزار کانون رسیده است. ما ۶۰۰ هزار نفر از طلاب را به همراه خانواده آموزش می‌دهیم تا کانون‌های آموزشی را در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها تشکیل دهند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اهمیت اقدام سریع در زمان وقوع حادثه و نجات افراد آسیب‌دیده، گفت: نقش ما کاهش رنج و آلام بشری است که در آیات الهی درباره آن صحبت شده است و برای این مهم هم همراهی پلیس، راهداری به همراه استفاده و کمک از تکنولوژی، نصب دوربین و جی‌پی‌اس می‌طلبد تا با هم در سریع‌ترین زمان ممکن برای حفظ منابع اقدام کنیم.

وی با اشاره به اهمیت آموزش تدافعی، افزود: لازم است که ۵ عنصر اصلی حوادث ترافیکی به پزشکان و رانندگان آموزش داده شود تا حوادث کاهش و آسیب کاهش پیدا کند.

کولیوند ادامه داد: امسال خدمات‌رسانی، آسیب‌شناسی، پیشگیری و آموزش از اهمیت بیشتری برخوردار است که با همکاری و تعاون همه ارگان‌ها اتفاق خواهد افتاد.