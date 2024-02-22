به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی اذعان کردند که هر کسی که یمنیها و تشکیلات و قدرت نظامی آنها را دست کم بگیرد، تصور جامعی از اوضاع ندارد.
این رسانهها افزودند که یمنیها ارتش خوب و سازمانیافته با نقاط قوتی دارند که دامنه آن به موشکهای کروز یا موشکهای ساحلی محدود نمیشود.
اذعان صهیونیستها به قدرت نظامی یمنیها در حالی است که ارتش رژیم اشغالگر بامداد امروز پنجشنبه آژیر خطر را در شهر اشغالی «ایلات» و اطراف آن در جنوب سرزمینهای اشغالی به صدا درآورد و درباره تهدیدات هوایی احتمالی هشدار داد.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که موضوع مربوط به یک موشک بالستیک است که سامانه گنبد آهنین موفق به رهگیری آن شده است.
پس از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته بندر اشغالی ایلات تا کنون چندین بار از سوی نیروهای یمنی برای اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه هدف قرار گرفته است.
نظر شما