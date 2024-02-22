آمریکا با بزرگترین مشکل نظامی پس از جنگ جهانی دوم مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دبیرکل جنبش انصار الله یمن درباره تازه‌ترین تحولات کشورش و منطقه به‌ویژه تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حمایت نیروهای یمنی از ملت مظلوم فلسطین سخنرانی کرد.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در این سخنرانی گفت: مردم مظلوم فلسطین در غزه برای بیستمین هفته است که سخت‌ترین و دشوارترین رنج‌ها را به علت تجاوز رژیم صهیونیستی متحمل می‌شوند. رژیم اشغالگر انواع مصادیق نسل‌کشی از جمله کشتار و گرسنه کردن را مرتکب شده است. با وجود حجم بالای فاجعه، بی عدالتی و جنایت، دشمن صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعلام شده خود، به ویژه بازگرداندن اسرا شکست خورده است.

وی ادامه داد: آمریکا مصمم است که نسل کشی در غزه را با سلاح‌هایی که برای رژیم صهیونیستی تهیه می‌کند، ادامه دهد و بر سیاست این رژیم در گرسنه‌کردن ساکنان غزه سرپوش می‌گذارد. اکثر کشورها، رژیم‌ها و دولت‌ها ایستاده‌اند و نظاره‌گر اوضاع غزه هستند و حتی برخی از آنها موضع همدستی و حمایت پنهانی از دشمن اسرائیل را پیش گرفته‌اند. شورای امنیت هم فقط به خاطر منافع برخی کشورها به ویژه آمریکا هیچ حرکتی نمی‌کند.

الحوثی تصریح کرد: آمریکا بزرگترین حمایت را از سیاست رژیم صهیونیستی برای گرسنگی دادن به مردم فلسطین در غزه به عمل می‌آورد و این حمایت‌ها برای کشورها و نهادهای غربی شرم‌آور و رسوا کننده است. واشنگتن نقش شورای امنیت و سازمان ملل را در هر جهت بشردوستانه به نفع ملت‌های مستضعف تغییر داده است. تعلیق فعالیت‌های برنامه جهانی غذا با توجه به سطح بسیار دردناک رنج و گرسنگی در غزه، ماهیت نقش آن را آشکار می‌کند.

رهبر انصار الله خاطرنشان کرد: کشورهای ثروتمند عربی صدها میلیارد دلار را صرف مسائل پیش پا افتاده و دامن زدن به نزاع‌ها می‌کنند ولی از ارسال مقادیر ناچیز مواد غذایی برای مردم فلسطین خودداری می‌کنند. ابعاد وخیم تراژدی انسانی در غزه، بار مسؤولیت اعراب و مسلمانان را برای اقدام جدی افزایش می‌دهد. صدها هزار فلسطینی در غزه گرسنگی می‌کشند و با گرسنگی و رنج خود از فرزندان امت درخواست کمک می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از سیاست‌های دوگانه غرب اظهار داشت: مفهوم ادعایی حقوق زنان در غرب زمانی از هم فرو پاشید که یک طرف معادله زن فلسطینی بود و طرف دیگرش دشمن جنایتکار و متجاوز صهیونیستی. دشمن صهیونیستی علیرغم ۲۰ هفته جنگ در یک محدوده جغرافیایی محدود نتوانست اسرای خود را بازگرداند. ضررهای اقتصادی دشمن اسرائیلی با وجود حمایت‌های گسترده آمریکا، بی سابقه است. جبهه حزب الله لبنان علیه دشمن صهیونیستی گسترده، مؤثر و تأثیرگذار است و خسارات مستقیم و قابل توجهی به این رژیم وارد کرده است. عملیات‌های دریایی ما ۴۰ درصد از ترافیک تجاری دریایی دشمن را متوقف و اقتصادش را دچار رکود کرده و کاهش صادرات و واردات آن را تحت تأثیر قرار داده است.

دبیرکل انصار الله با اشاره به مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی به علت ترس از تهدید وجودی افزود: شمار صهیونیست‌هایی که به صورت دائم یا موقت از سرزمین‌های اشغالی گریخته‌اند، بیش از یک میلیون صهیونیست به دلیل بی ثباتی تخمین زده می‌شود. میزان تلفات دشمن صهیونیستی در نبرد غزه هم هزاران نفر است، ولی این آمار به شدت سانسور می‌شود.

الحوثی ادامه داد: شمار کشتی‌های هدف قرار گرفته در دو دریای سرخ و عربی تا کنون به ۴۸ کشتی رسیده است. عملیات موشکی و پهپادی ما نیز علیه اهداف دشمن به ۱۸۳ مورد رسیده است. همزمان با تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه ما نیز در جبهه یمن عملیات‌های خود را شدت بخشیده‌ایم. ما سلاح زیردریایی را وارد رویارویی با دشمن در دریای سرخ کرده‌ایم و این سلاحی است که دشمن را نگران می‌کند. آمریکا مشکل نظامی دارد و اعتراف می‌کند که از جنگ جهانی دوم تا کنون با چنین مشکلی مواجه نشده و این نشان دهنده کارآمدی جبهه یمن است.

وی تأکید کرد: ما همچنان به اطلاعات دقیق درباره کشتی‌ها در دریای سرخ با وجود همه فریبکاری‌ها و توانایی‌های گسترده آنها اشراف داریم. آمریکا نتوانست موشک‌های ما را رهگیری و از اصابت آن به کشتی‌های حامی رژیم صهیونیستی جلوگیری کند. نیروهای یمنی ۱۳ عملیات استثنایی در روزهای اخیر انجام دادند که بارزترین آنها غرق کردن کشتی انگلیسی و سرنگونی پهپاد آمریکایی بود. حملات تجاوزکارانه آمریکا و انگلیس به یمن و بمباران موشکی از دریا تا کنون به ۲۷۸ مورد رسید و با وجود این، آنها نتوانسته‌اند توانمندی‌های یمن را از بین ببرند و تأثیر آن را محدود کنند.

دبیرکل انصار الله افزود: عملیات‌ها در دو دریای عربی و سرخ به صورت مؤثر ادامه دارد و سران آمریکایی به شکست در جلوگیری از آن اعتراف کرده‌اند. کشورهای دیگر نباید با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها همکاری کنند تا کشتی‌های آنها در امان بمانند. ما پیرزوی‌های واقعی و بزرگی در دو دریای سرخ و عربی علیه دشمن کسب کرده‌ایم. موشک‌های ما به حدی توسعه یافته‌اند که آمریکایی‌ها با وجود فناوری‌هایی که در اختیار دارند، قادر به رهگیری یا سرنگونی آنها نیستند.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در پایان گفت: عملیات ما در دو دریای سرخ و عربی یک وظیفه جهادی برای حمایت از مردم فلسطین در غزه است. ما هیچ کاری به کشتی‌هایی که از دو دریای سرخ و عربی عبور می‌کنند نداریم، مشروط به اینکه به سمت سرزمین‌های اشغالی حرکت نکنند. باج‌گیری یمن از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ ادعای سخیف آمریکایی‌هاست.