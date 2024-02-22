تجاوز نظامی جدید آمریکا و انگلیس به الحدیده یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده‌های متجاوز آمریکایی و انگلیسی منطقه «الجبانه» در شمال استان الحدیده واقع در غرب یمن را بمباران کردند.

حمله‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به خاک یمن همچنان ادامه دارد و این ائتلاف بخش‌های مختلف این کشور را مورد هجوم قرار می‌دهد.

خبرنگار المسیره در «الحدیده» یمن روز گذشته گزارش داد که جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی منطقه «رأس عیسی» واقع در شهرستان «الصلیف» در استان «الحدیده» یمن را مورد هجوم قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های واصله این جنگنده‌ها ۴ بار منطقه رأس عیسی را بمباران کرده‌اند.