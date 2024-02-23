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۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷

معاون دادستان کرمان:

پرونده‌ای برای تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی تشکیل نشده است

پرونده‌ای برای تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی تشکیل نشده است

کرمان- معاون دادستان کرمان گفت: تاکنون پرونده‌ای برای تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی تشکیل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خالوئی، در کمیته رصد فضای مجازی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سال ١۴٠٢ استان کرمان گفت: چندین مورد گزارش با موضوع تبلیغات زودهنگام واصل شده است که در این زمینه از سوی دادستانی تذکرات لازم به کاندیداها و طرفداران آن‌ها داده شده، اما تاکنون هیچ پرونده قضائی برای تخلفات انتخاباتی تشکیل نشده است.

وی با اشاره به اهمیت روز افزون سکوهای فضای مجازی در انتخابات اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین تبلیغات در دوران انتخابات در فضای مجازی صورت می‌گیرد، لذا در کمیته رصد فضای مجازی نظارت و دقت ویژه‌ای جهت پیشگیری از بروز تخلفات انتخاباتی می‌شود.

خالوئی تصریح کرد: فعالیت‌های انتخاباتی در سکوهای فضای مجازی باید قاعده مند شوند و کاندیداها با نظارت بر فعالیت‌های ستادها و طرفداران خود از ارتکاب تخلفات و جرایم انتخاباتی پیشگیری کنند تا فضای عادلانه و سالمی برای رقابت کاندیداها فراهم شود.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، تحرکات و اقدامات کاندیداها و طرفداران ایشان بیشتر می‌شود و مقابله با جرایم و تخلفات و تخریب‌ها علیه نامزدها در دادستانی شهرستان کرمان با سرعت و دقت انجام خواهد شد.

این مقام قضائی رعایت عدالت رسانه‌ای برای تبلیغات همه نامزدهای انتخابات را ضروری دانست و تصریح کرد: می‌توان با فراخوان عمومی به کاندیداها، افرادی که تمایل به حضور در جلسات برخط در بستر فضای مجازی را دارند مشخص و امکان حضور را برای همه آن‌ها فراهم نمود و با بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی به صورت یکسان برای همه کاندیدا، به ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت مردمی در انتخابات کمک کرد.

وی خطاب به نامزدهای انتخابات یادآور شد که نسبت به اعلام ستاد فضای مجازی خود اقدام کنند.

کد مطلب 6035151

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