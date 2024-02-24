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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۰۹

مهر گزارش می دهد؛

ترک کار پرستاران در کلانشهرها/ دخل و خرج زندگی جور نیست

ترک کار پرستاران در کلانشهرها/ دخل و خرج زندگی جور نیست

وضعیت کمبود نیروی پرستاری در کلانشهرها، به مراتب بحرانی تر است؛ زیرا هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ، با درآمد پرستاران همخوانی ندارد و شاهد ترک کار و مهاجرت آنها به سایر شهرها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود نیروی پرستاری، مهم‌ترین چالش حوزه نیروی انسانی در نظام سلامت کشور است که با آسیب‌های فراوانی همراه شده است.

در شرایط کنونی، کمبود پرستار در کلانشهرها به ویژه پایتخت، از وضعیت بغرنج‌تری برخوردار است، به طوری که نیروهای پرستاری در بیمارستان‌های دولتی پایتخت، به تدریج در حال ترک کار و مهاجرت به شهرهای دیگر هستند.

محمدتقی جهانپور رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فقط در ۹ ماهه اول سال، ۲۱۶ نفر ترک خدمت به علت سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی داشته‌اند.

وی افزود: ضریب ماندگاری در تهران که بیشترین بیمارستان‌ها را داریم، بسیار پایین است.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری، وقتی یک پرستار از یک بخش خارج می‌شود ۲۰۰ ساعت اضافه کار او بر عهده بقیه همکاران است و ما به روزی رسیده‌ایم که همکاران حاضر نیستند، یک ساعت اضافه کاری کنند.

در همین حال، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در کشور، گفت: بسیاری از پرستاران به خاطر درآمدی که دارند و هزینه‌های بالای زندگی در شهر تهران، به شهرهای خودشان می‌روند.

وی افزود: الان تمایل بیشتری وجود دارد که همکاران پرستار بروند نزدیک خانواده خودشان یا جایی که اجاره کمتر باشد و بشود زندگی کرد. بنابراین تأمین مالی اینها یکی از مسائلی است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: به هر حال هزینه‌های تهران خیلی بالا است، مهم‌ترین چالش کل نیروی انسانی نظام سلامت در یک کلام خلاصه می‌شود، متأسفانه درآمد. یعنی اگر سطح درآمد را در حد قابل قبولی بالا ببریم، ماندگاری و پیدا کردن نیروی انسانی به راحتی انجام خواهد شد.

قناعتی با اشاره به دستمزد ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلاری کشورهای حاشیه خلیج فارس برای پرستاران ایرانی، گفت: متأسفانه کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی، مثل آب خوردن پرستاران ما را می‌برند.

لقمان شریفی عضو شورای عالی نظام پرستاری، با بیان اینکه نسبت پرستار به تعداد تخت بیمارستانی بسیار پایین است، تاکید کرد: در عین اینکه مشکل کمبود پرستار وجود دارد خروجی نیرو داریم، اما جذب نیروهای جدید به درستی انجام نمی‌شود و میزان استخدام پرستاران نیز بسیار کم است. در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل پایین بودن دریافتی پرستاران، این نیروها تمایلی به حضور در بیمارستان‌ها ندارند و برخی بیمارستان‌های شهرهای بزرگ با مشکل جدی کمبود پرستار مواجه اند.

وی با بیان اینکه با حقوق ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان نباید از پرستاران انتظار داشت که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها خدمت کنند، گفت: در شهریور امسال، برای حمایت از قشر کارمند ترمیم حقوق در نظر گرفته شد اما این ترمیم حقوق به اسم فوق العاده خاص برای پرستاران اجرا شد.

وقتی دریافتی پرستار در یک بیمارستان دولتی پایتخت، کمتر از میزان خط فقر است؛ نمی‌توان توقع داشت این نیروها حاضر به خدمت باشند. در حالی که سختی کار پرستاری، به مراتب با آسیب‌های بیشتری نسبت به سایر مشاغل برخوردار است و همین موضوعات، دست به دست هم می‌دهد تا شاهد ترک کار و خروج پرستاران از بیمارستان‌های دولتی پایتخت باشیم.

کد مطلب 6035631
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 2
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      ای کاش وزیرآموزش وپرورش هم این مطالب روبخونه
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      3 0
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      اینم از زحمات بسیار مسئولین و نماینده هایی که میزان حقوق و سن بازنشستگی را تصویب میکنند بریم رای بدیم تا دیر نشده
    • IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      1 0
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      اره خدایش این ظلمه که یک پرستار تو تهران حقوقش مثل یک پرستار تو شهرستانای کوچیک باشه که خرجا نسبت به تهران خیلی کمتره بیمارستانای خصوصی که باز نصف حقوق دولتی رو میگیرن برا همینکه پرستاران تو مراکز خصوصی میرن کشورای دیگه
      • زهرا IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        0 0
        هیچی فرقی نداره تهران باشی یاشهرستان.الان همه جاهزینه ها بالاست وبا حقوق همخوانی نداره
      • مارگون IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        0 0
        فرق شما با پرستار شهرستانی چیه ..آخه خونت رنگینتره .اره بگو 13000000میلیون دخل وخرج را نمی زنه جه برای شما در تهران یا کس دیگری در شهرستان
    • پرستاران شرکتی IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      باسلام و درود خدمت شما طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد ؟؟ افزایش فوق العاده خاص پرستاران با ضریب سه چیشد؟؟ خخخخخ
    • ناشناس IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      1 1
      پاسخ
      شورای محترم نگهبان ملیون ها هموطن منتظر تصویب طرح ساماندهی کارکنان ضد دست های واسطه، فساداقتصادی، تبعیض و برده داری نوین هستن ببینیم چکار میکنید
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      ممنون امیدوارم پیگیری های بیشتری برای افزایش حقوق پرستاران بشه چون برای خانم های متاهل و دارای فرزند خیلی زندگی سخت شده من با 19/5 سال سابقه حکمم 13 می‌باشد که نسبت به سایر ارگانها خیلی کمتر هست
    • پرستار IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      3 0
      پاسخ
      فقط اجرا افزایش فوق العاده خاص پرستاران با ضریب سه.قانون هست مصوبه هست اجرا نمیشه !! جالبه !
    • زهرا IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      4 0
      پاسخ
      باتوجه به اینکه پرستاران تمام مدت درتعطیلات شیفت‌های عصروشب وبحرانهای مختلف مثل زلزله کرونا و.....مجبوربه حضور درمحل کارهستند واقعا گناه دارند هریکساعت اضافه کاری پرستار۲۲سال سابقه الان ۲۳هزارتومان است درحالی که .....
    • فریده IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      معلومه وقتی کشورای دیگه حقوق بالاتراونم‌خیلی بالاتربدن میرن نمیمونن کمبودپزشک وپرستاریعنی بازی با جوون مردم
    • ldel IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      برقراری فوق العاده خاص ضریب3مختص کادر جانفشان وزحمتکش بهداشت ودرمان =تنها راه کمک به معیشت کارکنان حوزه سلامت
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      1 0
      پاسخ
      دریافتی پزشک متخصص در شهرستان که فقط بخش دولتی کار می‌کنه با ۲۹ سال سابقه خدمت بیست میلیون و دویست هزار تومانی با دو میلیون هم کارانه( رشته‌های غیر جراحی) که با تاخیر گاهی تا یازده ماه پرداخت میشه وای به حال همکاران پرستار...یعنی حقوق پزشک شاغل بخش دولتی حدود چهارصد دلار هم نیست.

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