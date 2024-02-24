افزایش ۱۶ درصدی تماس های مزاحم با اورژانس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (۲۷ بهمن الی ۰۴ اسفند) مجموع ۲۵۷۷۵ مأموریت (۴ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته) در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۱۶۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند (۲ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته) و ۱۹۶۱۰ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۷۷۴۶۰ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد (۱۰ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته) که از این تعداد متأسفانه ۴۸۲۵ مزاحم (۱۶ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته) با این مرکز بوده است.

توکلی گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۵۷۹ مورد حوادث ترافیکی (۱ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته) و ۲۲۱۹۶ مورد حوادث غیر ترافیکی (۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته) بوده است.

وی ادامه داد: اورژانس هوایی ۵ سورتی پرواز داشته که در پی آن ۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

توکلی افزود: ۶۵ نفر نیز در هفته‌ای که گذشت متأسفانه با گاز CO مسموم شدند.