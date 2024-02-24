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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

سازمان حج و زیارت اعلام کرد؛

آغاز ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۳ از فردا

آغاز ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۳ از فردا

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۳ از فردا یکشنبه ۶ بهمن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبت‌نام در کاروان‌های حج تمتع از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۶ اسفندماه در سراسر کشور آغاز می‌شود.

اولویت ثبت‌نام با افرادی است که قبلاً در سامانه reserve.haj.ir پیش ثبت‌نام کرده و وجه علی‌الحساب به مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده باشند.

سهمیه حج ۱۴۰۳ ایران حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده است.

همچنین، افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام‌نویسی و وجوه مربوط را واریز کرده بوده و انصراف نداده‌اند، نیز می‌توانند با طی فرآیند ثبت‌نام از یکشنبه ۶ اسفندماه، کاروان خود را انتخاب کنند.

انتخاب کاروان و ثبت‌نام قطعی حج ۱۴۰۳ از طریق سامانه my.haj.ir انجام می‌شود.

ثبت‌نام غیرحضوری است و متقاضیان پس از انتخاب کاروان از آن سامانه، ۴۸ ساعت فرصت دارند به دفتر مدیر کاروانی که انتخاب کرده‌اند، مراجعه کنند و سایر مراحل ثبت‌نام از جمله تحویل مدارک، انجام معاینات و دریافت تأییدیه پزشکی را پیگیری کنند.

برای تکمیل ثبت‌نام لازم است اصل قبض ودیعه‌گذاری اولیه (به جز ثبت‌نام‌شدگان در کاروان‌های حج سال ۱۳۹۹) و کارت ملی ارائه شود.

هزینه کامل سفر حج ۱۴۰۳ از سوی سازمان حج و زیارت از ۱۶۲ تا ۱۸۸ میلیون تومان اعلام شده است.

زائرانی که مراحل انتخاب کاروان را تکمیل کرده‌اند، حداکثر ظرف یک هفته مهلت دارند تا از طریق سامانه حج و زیارت به نشانی my.haj.ir هزینه این سفر را کامل پرداخت کنند.

تمام متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۳ باید دارای گذرنامه حداقل با تاریخ اعتبار ۲۰ آذر ۱۴۰۳ باشند.

اعزام زائران ایرانی به حج نیز از ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ آغاز می‌شود. این سفر حدود ۳۰ روز طول می‌کشد.

کد مطلب 6036145

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      3 0
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      وقتی وضعیت ریال این اینقدر وحشتناکه که پول ثبت نام بعد از چند سال تبدیل به خاکستر میشه بهتره برای ثبت نام از ارز ویا ریال عربستان به عنوان ودیعه استفاده بشه تا هنگام عزیمت بعد از چندین سال بتواند هزینه سفر را پرداخت کنه وگرنه این پول سپرده را بانکها با دادن وام به دیگران عملا سپردهای را می خورند
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      3 1
      پاسخ
      سازمان حج حق ندارد پول مردم به عنوان سپرده بکیره وبعد از چند سال با تورم‌های موجود عملا از بین برود ونفعش بانکها ‌و اشخاصی که وام می گیرند ببرند و ضررشرا ودیعهگذار برای حج
    • قالیشویی جعفر اوقلی RO ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      1 0
      پاسخ
      منم بنویسید.
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      من با این وجود باید پولم را پس بگیرم چون مستطیع که نیستم هیج در اینده ای نزدیک باید خودم را جزء قشر آسیب پذیر به حساب بیاورم

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