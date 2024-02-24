به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبتنام در کاروانهای حج تمتع از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۶ اسفندماه در سراسر کشور آغاز میشود.
اولویت ثبتنام با افرادی است که قبلاً در سامانه reserve.haj.ir پیش ثبتنام کرده و وجه علیالحساب به مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده باشند.
سهمیه حج ۱۴۰۳ ایران حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده است.
همچنین، افرادی که در کاروانهای حج تمتع سال ۱۳۹۹ نامنویسی و وجوه مربوط را واریز کرده بوده و انصراف ندادهاند، نیز میتوانند با طی فرآیند ثبتنام از یکشنبه ۶ اسفندماه، کاروان خود را انتخاب کنند.
انتخاب کاروان و ثبتنام قطعی حج ۱۴۰۳ از طریق سامانه my.haj.ir انجام میشود.
ثبتنام غیرحضوری است و متقاضیان پس از انتخاب کاروان از آن سامانه، ۴۸ ساعت فرصت دارند به دفتر مدیر کاروانی که انتخاب کردهاند، مراجعه کنند و سایر مراحل ثبتنام از جمله تحویل مدارک، انجام معاینات و دریافت تأییدیه پزشکی را پیگیری کنند.
برای تکمیل ثبتنام لازم است اصل قبض ودیعهگذاری اولیه (به جز ثبتنامشدگان در کاروانهای حج سال ۱۳۹۹) و کارت ملی ارائه شود.
هزینه کامل سفر حج ۱۴۰۳ از سوی سازمان حج و زیارت از ۱۶۲ تا ۱۸۸ میلیون تومان اعلام شده است.
زائرانی که مراحل انتخاب کاروان را تکمیل کردهاند، حداکثر ظرف یک هفته مهلت دارند تا از طریق سامانه حج و زیارت به نشانی my.haj.ir هزینه این سفر را کامل پرداخت کنند.
تمام متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۳ باید دارای گذرنامه حداقل با تاریخ اعتبار ۲۰ آذر ۱۴۰۳ باشند.
اعزام زائران ایرانی به حج نیز از ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ آغاز میشود. این سفر حدود ۳۰ روز طول میکشد.
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