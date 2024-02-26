دعوت فعالان قرآنی از مردم برای حضور پرشور در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان و خادمان قرآن کریم برای دعوت مردم به حضور پرشور در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ بیانیه تبیینی - تحلیلی را منتشر کردهاند.
جمعه ۱۱ اسفند، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، برگزار میشود و جامعه قرآنی همچون سایر نهادها و تشکلهای فرهنگی و اجتماعی در تکاپو برای حضور پُرشور فعالان این عرصه و همچنین تشویق و ترغیب آحاد مردم در این مشارکت سرنوشتساز است.
با توجه به این مهم جمعی از فعالان و خادمان قرآن کریم برای دعوت مردم به حضور پرشور در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ بیانیه تبیینی – تحلیلی را منتشر کردهاند که متن آن به شرح زیر است.
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
… إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ؛ الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا یَنْقُضُونَ الْمِیثَاقَ؛ وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ؛ وَالَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً وَیَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولَئِکَ لَهُمْ عُقْبَی الدَّارِ (سوره مبارکه رعد، آیات ۱۹ تا ۲۲)
رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنهای حفظهالله تعالی:
بعضی از ایام زندگی انسان، این خصوصیت را دارد که سرنوشت بخش عمدهای از زندگی را یا بخشی از زندگی را در آن، انسان تعیین میکند. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، مثل «لیلةالقدر» که هر سال، لیلةالقدر برای انسان سرنوشتساز است. هنگام انتخابات هم برای یک ملت، برای یک دورهای، برای برههای سرنوشتساز است؛ لذا این لحظه را من شخصاً قدر میدانم و توصیه به ملت عزیزمان هم میکنم که قدر بدانند و با رأی خودشان، اراده خودشان، همت و خواست خودشان، تکلیف تقنین در چهار سال آینده را انشاءالله روشن کنند.
مردم عزیز ایران زمین؛
با عرض سلام و تحیات الهی و آرزوی عافیت و با تبریک اعیاد بزرگ ماه شعبان المعظم و میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی ارواحناله الفداء
ما خادمان قرآن و عترت در مسیر نورانی حرکت انقلاب اسلامی ایرانی به سمت تمدن نوین اسلامی، بر خود فرض و حق میدانیم که در لبیک به ندای رهبر عزیزمان همچون گذشته، علاوه بر دعوت همه همسنگران قرآنی به حضور آگاهانه، حماسی و پرشور در عرصه بزرگ و سرنوشتساز انتخابات پیشِرو، مجاهدانه و بیدریغ، در متن فعالیتهایمان تواصی به حق نموده و با استناد به رهنمودهای قرآن و اهل بیت علیهمالسلام و با تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رافع ابهام در بین اقشار جامعه باشیم و بدون اعتنا به زبانهای بیتقوا و ناامیدکننده، آحاد امت اسلامی را همچون یدی واحده به شرکت در این نمایش بزرگ اقتدار و انتخاب افراد اصلح، با نیت خیر و خدایی دعوت نمائیم.
در همین رابطه از مردم فهیم ایران دعوت میکنیم به نکات ذیل توجه ویژه نمایند:
۱. مشارکت بیشتر و قویتر در انتخابات، یعنی «اظهار قدرت» بیشتر به دشمنان آشکار و پنهان. هرچه حضور در انتخابات بیشتر باشد، نمایش قدرت به دشمنان بیشتر خواهد بود و این «اظهار قدرت»، «بازدارندگی» ایجاد خواهد کرد. این همان مضمون آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال است که میفرماید:
«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ؛ در برابر آنها (دشمنان) آنچه توانایی دارید از قدرت آماده سازید (و همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد) تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و (همچنین) گروه دیگری (از دشمنان) غیر از اینها را که شما نمیشناسید و خدا میشناسد (نیز خواهند ترسید).» (سوره مبارکه انفال، آیه ۶۰)
همچنین باید گفت مشارکت در انتخابات، مصداق بارزی از «تقوای اجتماعی» و «صبر اجتماعی» در برابر دشمنان است که مطابق آیه شریفه قرآن، آسیب دشمنان را از کشور دفع خواهد کرد:
«وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ؛ اگر (در برابر دشمنان) «صبر» بورزید و «تقوا» پیشه کنید، نیرنگشان، اندک زیانی به شما نمیرساند.» (سوره مبارکه آل عمران، آیه ۱۲۰)
۲. شرکت در انتخابات، یک «جهاد» واقعی در برابر دشمنان است؛ و طبق وعده الهی، این جهاد مخلصانه ملت ایران میتواند مسیر حرکت به سمت قلهها را تسریع نماید:
«وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِین؛ و آنها که در راه ما (با خلوص نیت) جهاد کنند، قطعاً هدایتشان خواهیم کرد و خدا با نیکوکاران است.» (سوره مبارکه عنکبوت، آیه ۶۹)
امروزه هر برگ رأی به منزله سلاحی است در برابر دشمن که اگر از آن غفلت شود، چه بسا طمع دشمن برای تهاجم را بیشتر خواهد کرد:
«وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً واحِدَةً؛ کافران دوست دارند که شما از سلاحها و متاع های خود غافل شوید و دفعتاً به شما حمله ور شوند.» (سوره مبارکه نساء، آیه ۱۰۱)
۳. واقعیت آن است که بدون حضور مردم، هیچ پیشرفت واقعی رخ نخواهد داد و هیچ گرهی باز نخواهد شد. خداوند متعال از حضور مردم در صحنه و یاری آنها، در کنار نصرت خود، به عنوان دفع کننده خدعه و مکر دشمنان یاد میکند:
«وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ؛ و اگر بخواهند تو را فریب دهند خدا برای تو کافی است او همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان تقویت کرد.» (سوره مبارکه انفال، آیه ۶۲)
و در آیه دیگری میفرماید: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛ ای پیامبر، خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می-کنند برای تو کافی است.» (سوره مبارکه انفال، آیه ۶۴)
امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)، بهترین برنامه را برای اداره کشور و پیشرفت جامعه داشت؛ اما، چون مردم با ایشان همراهی نکردند و در صحنههایی که لازم بود، حضور نیافتند یا امثال ابوموسی اشعریها را انتخاب کردند، برنامه امام (علیه السلام) برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه، دچار اختلال شد. به همین دلیل خطاب به مردم فرمود:
«وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَیَّ رَأْیِی بِالْعِصْیَانِ وَ الْخِذْلَانِ؛ و برنامهام را (برای تدبیر جامعه اسلامی)، با نافرمانی و یاری نکردن، تباه ساختید.» (نهج البلاغه؛ خطبه ۲۷)
بنابراین نقش مردم و خواصّ تأثیرگذار و همراهی آنان با ولیّ خدا در تحقّق پیشرفت مادی و معنوی جامعه، بسیار مهمّ و تعیینکننده است؛ تنها با حضور مردم و یاری ولیّ خداست که میتوان به حل مشکلات امیدوار بود؛ آنگونه که در این ۴۵ سال نیز همواره و در همه عرصههای سیاسی و فرهنگی حضور مردم بسیاری از گرههای ناگشودنی را باز کرده است.
اگر مردم و خواصّ سیاسی، به یاری ولیّ خدا شتافتند و در بزنگاههای سرنوشت سازی همچون انتخابات، مجذوب شعارهای فریبنده جریان نفاق و بیماردلان سیاسی نشدند و کسانی را برای اداره امور کشور برگزیدند که بیشترین قرابت فکری را با مبانی دینی و انقلابی داشتند، آنگاه بیتردید سرعت پیشرفت نظام اسلامی به سمت تحقّق آرمانهایش، چندبرابر خواهد شد.
۴. قرآن کریم در آیهای مهمّ هدف از ارسال پیامبران الهی را «قیام مردم برای برپایی عدالت» میداند:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (سوره مبارکه حدید، آیه ۲۵)
«انتخابات» عرصه «قیام» مردم برای تحقق آرمان «عدالت» است. بدون «حضور مردم» و «انتخاب نامزدهای عدالتخواه و ضدّ فساد»، نمیتوان توقع «برپایی عدالت» داشت.
ما اگر به دنبال برپایی «عدالت» در جامعه هستیم اولاً باید در انتخابات حضور یابیم و ثانیاً افرادی را برگزینیم که کارنامه و عملکردشان مملوّ از مصادیق عدالت خواهانه و تلاش برای مبارزه با فساد است.
۵. با وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی، امّا انقلاب دچار «بن بست» نشده است. بنبست را منافقان و بیماردلانی القا میکنند که خودشان در مقاطعی از تاریخ انقلاب، عامل به وجود آمدن مشکلات بودند، تا مردم را از نظام اسلامی دلسرد کنند:
«هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّی یَنْفَضُّوا؛ آنها (منافقین) کسانی هستند که میگویند: به افرادی که نزد رسول خدا (ص) هستند، انفاق نکنید تا (از نزد او) پراکنده شوند.» (سوره مبارکه منافقون، آیه ۷)
و همینان هستند که در رسانهها و بخصوص در فضای مجازی، با القا بنبست، مردم را به عدم حضور در انتخابات و ماندن در خانه تشویق میکنند:
«وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا؛ و (به یاد آورید) زمانی را که گروهی از آنان (منافقان و بیماردلان) گفتند: «ای اهل یثرب! اینجا نمانید؛ پس (به خانههای خود) بازگردید!» (سوره مبارکه احزاب، آیه ۱۳)
در حالی که بن بست زمانی به وجود میآید که «راه حلّی» برای رفع مشکلات و تلخیها وجود نداشته باشد. امّا اگر مردم با «تقوای جمعی» که همان شرکت در انتخابات و انتخاب نمایندگان باتقوا، جهادی و عدالتخواه است، آنگاه گشایشهای بزرگی در کشور ایجاد خواهد شد:
«وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً؛ و هرکس] و هر ملّتی تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم میکند.» (سوره مبارکه طلاق، آیه ۲)
و خداوند نیز با عنایت خود، راه حل مشکلات مردم را آسان خواهد نمود:
«وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً؛ و هرکس تقوای الهی پیشه کند خداوند کارها را بر او آسان میسازد.» (سوره مبارکه طلاق، آیه ۴)
۶. با وجود پیشرفتهای کمنظیر و بعضاً بینظیر ایران اسلامی در ۴۵ سال گذشته در عرصههای مختلف فرهنگی، زیرساختی، پزشکی، ورزشی، علمی، صنعتی، منطقهای، بینالمللی، نظامی و …، مردم ما هنوز در برخی عرصهها مانند عرصه اقتصادی و معیشتی، با مشکلاتی مواجهند که بخشی از این مشکلات نیز ناشی از عملکرد ضعیف برخی مسئولان، بخصوص در دهه نود است. ممکن است بخشی از مردم عزیز ما، شرکت نکردن در انتخابات را راهی برای اعتراض به عملکرد مسئولانی بدانند که برای ارتقای معیشت مردم کمکاری و کوتاهی کردهاند.
در حالی که اولاً مسئولان کنونی بخصوص در دولت مردمی آیتالله رئیسی در حال تلاش شبانهروزی برای رفع این مشکلات هستند و ثانیاً راه بیان اعتراض به عملکردها، «عدم شرکت در انتخابات» و «تضعیف ساختارهای نظام» نیست. راه «اعتراض» و «اصلاح»، «صندوق رأی» و «انتخاب درست» است، نه «عدم شرکت» و «تضعیف اصل نظام». چراکه با «ساختارهای متزلزل و تضعیف شده»، سرعت پیشرفت کشور به شدّت کند خواهد شد و کار اداره کشور برای انقلابیترین و متخصصترین و متدینترین و کارآمدترین افراد هم سخت خواهد شد.
علاوه بر آن که شرکت نکردن در انتخابات، میتواند زمینهساز فتنههایی در جامعه شود که تنها دامان بانیان آن را نخواهد گرفت، بلکه همه را متضررّ خواهد کرد؛ فتنههایی که نتیجه آن، چیزی جز عقبگرد و پسرفت نخواهد بود:
«وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ؛ و از فتنهای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسد (بلکه همه را فرا خواهد گرفت) و بدانید خداوند کیفر شدید دارد.» (سوره مبارکه انفال؛ آیه ۲۵)
در پایان جامعه قرآنیان کشور از صبوریها و همراهیهای بیدریغ و بینظیر مردم سلحشور کشور عزیزمان در برابر سختیها و دشمنیهای معاندان، کمال سپاس و قدردانی را دارد و با صراحت اعلام میدارد؛ سخن ما همان سخن شهید راه قرآن است که فرمود: «امروز قرارگاه حسین بن علی علیهماالسلام، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرمها میمانند؛ اگر دشمن، این حرم را از بین بُرد، حرمی باقی نمیماند؛ نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی صلیاللهعلیه وآلهوسلم.»
درود خدا بر ارواح مطهر شهیدان؛ آن لالههای خونینی که در جستجوی سعادت حقیقی بودند و سلام خدا بر روان پاک و مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدسسرهالشریف.
والسلام علیکم و علی عباد الله الصالحین
جمعی از فعالان قرآنی ایران اسلامی»
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