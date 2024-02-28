به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان در بیانیه‌ای با دعوت از مردم فهیم و انقلابی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: جمعه ۱۱ اسفندماه شاهد انجام فعالیت سیاسی عموم مردم برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خواهیم بود؛ این انتخابات در سرنوشت مردم، کشور و جامعه، بسیار اثرگذار خواهد بود و مشارکت هر چه بیشتر آحاد مردم، اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان می‌دهد.

اعضای شورای اسلامی شهر همدان به نوبه خود از مردم شریف و بزرگوار درخواست دارند با حضور با شکوه خود در پای صندوق‌های رأی نشان دهند برای سرنوشت خود اهمیت قائل هستند و به بیانات رهبر معظم انقلاب گوش فرامی‌دهند.

امید است نتیجه این انتخابات بتواند در روند اجرایی کشور از طریق قانون و قانون‌گذاری تأثیرگذار باشد و با انتخاب دقیق کاندیداهای اصلح شاهد شکل‌گیری مجلس انقلابی دیگری باشیم.

حضور حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفندماه بسیار مهم بوده و ناامیدی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی و خشنودی مردم ایران را به دنبال خواهد داشت و خبرهای خوب از حضور پرشور مردم و انتخاب هوشیارانه مردم آگاه و فهیم با فرمایشات و هدایت‌های مقام معظم رهبری، کام مردم عزیز ایران اسلامی را شیرین خواهد کرد.