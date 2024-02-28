ظرفیت بسیج در خدمت امنیت و حضور حداکثری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی صبح امروز چهارشنبه در جمع کارکنان سپاه استان، ضمن تاکید بر حضور حداکثری در عرصه انتخابات، افزود: سپاه پاسداران، همیشه در مسیر خدمت به مردم، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و خوشنودی رهبر معظم انقلاب گام برداشته و به اجرای برنامه می‌پردازد.

وی خاطر نشان کرد: در طول مسیری که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی کرده، همیشه خوشنودی دوستان و ناراحتی دشمنان دیده شده که این موضوع، نشان از صحت راهی هست که این نهاد مقدس طی کرده است.

شفائی تصریح کرد: در سال گذشته و در جریان فتنه‌ای که دشمنان علیه کشور و ملت ایران اسلامی رقم زد، اتفاقاتی رقم خورد که برای همه ما درس آموز بود، موفقیت‌هایی که در کشور از سال ۱۴۰۰ شروع شد، باعث نگرانی دشمنان شده و براین اساس آنان تلاش کردند تا در مقابل این حرکت، ایستادگی و مقابله کنند.

وی افزود: برآورد دشمنان این بود که در شش ماه اول تشکیل دولت سیزدهم، با وجود چالش‌هایی که کشور در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی با آن روبرو بود، با مشکلات عدیده ای روبرو شود که البته با تلاش‌های صورت گرفته همه این مسائل مدیریت شد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: دشمنان تمام ابزارهای مورد نیاز را به کار گرفته و به میدان آورده و تمامی افراد و گروه‌های معاند با ایران اسلامی را گرد آورده و جنگی ترکیبی را علیه ما رقم زده‌اند، برآورد آنان این بود که از مهرماه اقدام خود را شروع کرده و در آبان کار را تمام کنند.

شفائی در ادامه گفت: توقف حرکت توسعه کشور از مهم‌ترین اهداف دشمنان در ایجاد فتنه بود که با هدایت و رهبری امام خامنه‌ای و بصیرت و هوشیاری مردم، آنها نتوانستند موفق شوند.

وی اضافه کرد: امروز دشمنان ما پس از شکست‌هایی که در فتنه‌های گذشته خوردند، تمام توان خود را بر روی انتخابات گذاشته و تلاش می‌کنند تا با کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند.

وی بیان کرد: در طول ۴۵ سال گذشته که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، پرچم دفاع از اسلام در کشور ایران اسلامی برافراشته بوده و همواره پیش‌برد اهداف مقدس آن، با جدیت از جانب مردم و مسؤولان پیگیری شده است.

وی تصریح کرد: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که امسال هم در زمینه انتخابات مردم ما دشمن را ناامید خواهند کرد.

فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: امروز در جغرافیای استان سیستان و بلوچستان، در صحنه انتخابات رقابت خوبی را در بین کاندیدها شاهد هستیم به گونه‌ای که برای هر صندلی مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۵ کاندیدا در استان وجود دارد که این نشان از رقابت سالم و پر شور انتخابات دارد.

شفائی تصریح کرد: ناامن سازی در کشور، یکی از مهم‌ترین راهبردهای دشمن برای بازیگری در صحنه انتخابات است، ادعای آنان این هست تا فضا را به سمتی ببرند که مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی بترسند.

وی افزود: آنها ظرفیت عظیمی را برای این مسئله به میدان آوردند که با همت رزمندگان اسلام در روزهای گذشته شکست سنگینی را متحمل شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیج، یادگار ماندگار امام خمینی رحمت الله علیه است که در همه صحنه‌های مورد نیاز، در خدمت کشور بوده و هست و امروز نیز با تمام ظرفیت در زمینه امنیت و مشارکت حداکثری در انتخابات نقش آفرینی می‌کند.