دستگاه قضایی قصد دخالت در امور نهاد وکالت را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مصدق، امروز در جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تبریک روز وکیل گفت: ۷۰ سال قبل لایحه استقلال کانون وکلا توسط همنام ما اتفاق افتاد که رویداد مبارکی است و قوه قضائیه همواره و در همه دورهها از استقلال این نهاد مدنی حمایت کرده و میکند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: حقوق شاید تنها رشتهای از علوم باشد که در همه شئون زندگی انسانها، تأثیرگذار است. تعدادی از علوم در برخی قسمتها تأثیرگذار هستند، اما علم حقوق اینطور نیست و فراگیری و شمول گستردهای دارد.
حجتالاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه نظریههای علوم مختلف توسط علم حقوق بررسی میشود، افزود: در مقام مثال، علم حقوق به معنای عام با علوم انسانی و اجتماعی ارتباط دارد و حتی با برخی رشتههای علوم طبیعی مانند ریاضیات نیز ارتباط دارد که اهمیت آن را مشخص میکند.
وی عنوان کرد: این منصبی که به عنوان وکالت دارید، جایگاه مقدسی است و باید شأن آن را حفظ کنید؛ همچنان که قاضی شأنیت و قداست منصبی که نشسته را حفظ میکند شما هم باید از قداست منصب خود حمایت کنید و ارزش و جایگاه آن را محترم بدارید.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه و شخص رئیس عدلیه هیچگاه قصد دخالت در امور نهاد وکالت را ندارند، گفت: امروز در حال برونسپاری کارهایی که امکان برون سپاری آنها وجود دارد، هستیم و این موضوع را در سند تحول آوردیم تا حتماً اجرایی شود.
حجتالاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه امروز برای همه روشن است که در همه نظامهای قضائی دو رویکرد متفاوت به وکالت وجود دارد، اظهار کرد: در نظام قضائی کشور و رویکرد دادرسی عادلانه پذیرفته شده است و بر اساس این نگرش مثبت، بر حضور وکیل در تمام فرایند دادرسی تاکید فراوانی شده که این جز محسنات نظام قانونگذاری ما است.
وی با اشاره به تأکیدات خود راجع به قانون تسهیل گفت: باید دید مشکل واقعی در این زمینه چیست؟ نمایندگان مجلسی که به آن رأی دادند صرفاً از این جهت بود که انحصار در قانون وکلا رخ داده و باید آن بشکنند، البته اگر این قانون در کمیسیون قضائی مطرح بررسی میشد با دقت بیشتری به تصویب میرسید.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اگر وکالت را تا حد کسب و کار تلقی کردن آن تنزل دهیم، جفا به این نهاد مدنی است، عنوان کرد: حفظ قداست جایگاه وکالت لازم است؛ قوه قضائیه حامی این قداست است.
حجتالاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر اینکه هرچه نهاد وکالت نزدیکتر به دستگاه قضائی باشد، مردم بیشتر از آن منتفع میشوند، گفت: امروز القای اختلاف دو نهاد مرکز وکلا و کانون وکلا یکی از مظاهر خیانت است. توصیه میکنیم، جلسات مشترکی با مرکز وکلا داشته باشید چراکه با افزایش الفت و همدلی، برخی معضلات حقوقی که دغدغه مشترکتان است، حل خواهند شد.
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