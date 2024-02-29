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۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

نشست علمی «مشاوره فلسفی و فلسفه اسلامی» برگزار می شود

نشست علمی «مشاوره فلسفی و فلسفه اسلامی» برگزار می شود

نشست علمی «مشاوره فلسفی و فلسفه اسلامی» (امکان‌سنجی و ظرفیت‌شناسی) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «مشاوره فلسفی و فلسفه اسلامی» (امکان‌سنجی و ظرفیت‌شناسی) برگزار می‌شود.

در این نشست محمدحسن یعقوبیان عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری و هادی وکیلی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به ایراد سخنرانی می‌پردازند و دبیر نشست محمدجعفر جامه‌بزرگی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است.

زمان برگزاری یکشنبه ۱۳ اسفند ماه رأس ساعت ۱۳ در محل تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی و از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 6040449
فاطمه علی آبادی

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