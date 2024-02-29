به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهلمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد و در این جلسه پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی مورد بررسی قرار گرفت.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهلمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با اشاره به بندهای قانونی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم برای توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: باید با تمام ظرفیت برای برطرف کردن موانع اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم به همین منظور جلسات کمیسیون راهبری به صورت جدی و منظم باید برگزار شود و چالش‌های احصا شده حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد تا این حوزه به جایگاه شایسته خود در کشور برسد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در مدت اخیر برای برخی از پلتفرم‌ها ایجاد شده، گفت: نبود قانون در این حوزه باعث بی‌انگیزگی و نگرانی مدیران پلتفرم‌ها و فعالان این حوزه شده و باید با تدوین لوایح قانونی لازم و پیگیری تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی، این حوزه را نظام مند کرده و حقوق و تکالیف سکوها و کاربران مشخص کرد.

رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت با اعلام اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه در سال آینده دستگاه‌ها باید برنامه خود را برای استفاده از فناوری‌های نوین در قالب آئین نامه‌های پیشنهادی به دولت ارائه کنند، تصریح کرد: این اتفاق می‌تواند منجر به ایجاد یک موج گسترده برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی در کشور شود.

در این جلسه همچنین رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال و معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات گزارشی از روند بررسی آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب و کارها ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را درباره پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی مطرح کردند و مقرر شد این نظرات در جلسه‌ای دیگر به جمع‌بندی برسد و برای تصویب به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه شود.