به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهلمین روز شهادت سردار شهید حاج صادق امیدزاده از سرداران سپاه قدس در دمشق سوریه به دست اسرائیل جنایتکار، مراسمی در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم پنجشنبه ۱۰ اسفند از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ در حسینیه حضرت معصومه (س) شهر کرمانشاه واقع در بلوار طاقبستان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، در وانفسای تنش‌های منطقه‌ای و درگیری رژیم غاصب اسرائیل و حملات پیاپی به غزه و کشور حامی آن یعنی یمن در ۳۰ دی ماه در حالی که نیروهای سپاه قدس در دمشق مسائل امنیتی و حفاظت از حریم و امنیت را پاسداری می‌کردند که در پی حملات تروریستی رژیم صهیونیستی جمعی از پاسداران به شهادت رسیدند. حاج صادق امیدوار یکی از نیروهای سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی اهل محله مسیرنفت شهر کرمانشاه یکی از شهدای این حمله تروریستی بوده است.

شهید «حجت الله امیدوار» با نام مستعار «حاج صادق امیدزاده» از مستشاران ایرانی در سوریه بود. او که به «حاج صادق» معروف است به قدری در بین نیروهای مستشاری شناخته می‌شد که رسانه‌های امریکایی تا کنون بارها اقدام به تهیه گزارش درباره او کرده بودند. گفته می‌شود «حاج صادق» در جریان گروگانگیری نیروهای جبهه النصره در اوایل بحران سوریه در بین اسرای ایرانی حضور داشته که در نهایت با پادرمیانی قطر به همراه دیگر اسرا آزاد شدند.

سردار صادق امیدزاده طراح و مجری بیرون راندن، آمریکا از سوریه بود. هفت ماه پیش واشنگتن پست نام «صادق امیدزاده» را به عنوان مغز متفکر طراحی حمله علیه نیروهای آمریکایی آورد.