به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته میرزازاده افزود: از معاونین توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته ایم فرایند پرداخت مطالبات شرکت‌های توزیع کننده دارویی را تسریع کنند.

وی با بیان اینکه اعتبارات طرح دارویاری باید مستقیماً از سوی ستاد و به نسبت اسناد ارسالی توسط هر یک از واحدهای تابعه به سازمان‌های بیمه‌گر در وجه ذی‌نفعان از جمله شرکت‌های توزیع دارو واریز شود، تصریح کرد: معاونین می‌بایست پس از واریز وجه، اطلاعات تراکنش‌های انجام شده را جهت ثبت در دفاتر مالی و کاستن از بدهی به شرکت‌ها از سوی مدیریت امور مالی دانشگاه و دانشکده به واحدهای تابعه ارسال نمایند.