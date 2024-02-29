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۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته پارالمپیک ایران و ازبکستان

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته پارالمپیک ایران و ازبکستان

در آخرین روز از حضور هیات اعزامی کمیته پارالمپیک ازبکستان به تهران، تفاهم نامه همکاری میان کمیته های ملی ایران و ازبکستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهرو به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در نشست مشترک میان مسئولین کمیته ملی ایران و ازبکستان که پس از برگزاری نشست‌های تخصصی طی روزهای گذشته برگزار شد، تفاهم نامه همکاری میان این دو کمیته با موضوع تبادل اطلاعات و نیروهای متخصص به منظور انجام تحقیقات مشترک و حمایت متقابل، شرکت در فعالیت‌های مشترک از قبیل برگزاری کمپ‌های تحقیقاتی، آموزشی و تمرینی برای ورزشکاران و تبادل اسناد و طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مورد علاقه و دو جانبه تنظیم و توسط سیدمحمد پولادگر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک و جمشید حسن اف نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان به امضا رسید.

در این نشست رقیه اله کرمی عضو هیأت رییسه، دکتر سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی، دکتر مجید نیری مسئول حوزه ریاست و حسن سلگی مدیر بین الملل کمیته ملی پارالمپیک و نیز نمایندگان کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان حضور داشتند.

مفاد این تفاهم نامه از زمان امضا قابل اجراست و برای یک دوره دو ساله معتبر خواهد بود و به صورت اتوماتیک تمدید خواهد شد.

کد مطلب 6041244

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