ارایه خدمات کمیته امداد به غیر از مشاوره و مددکاری با سامانه سها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته امداد، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کمیته امداد در این مراسم با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند امداد در راستای کاهش مراجعات حضوری مددجویان به دفاتر و ادارات کمیته امداد، افزود: برنامه آینده کمیته امداد این است که به جز خدمات مددکاری و مشاوره که نیاز به مراجعه حضوری به منازل مددجویان هست، دیگر خدمات، ضرورتاً غیر حضوری ارائه شود.

وی ادامه داد: باید به مطالبات و نیازهای مددجویان به ضرورت دقیق و با سرعت همراه با عزت و تکریم، پاسخ داده شود تا نیازی به مراجعه حضوری احساس نشود.

بختیاری با یادآوری شرایط تشکیل کمیته امداد به فرمان امام (ره) و گرامیداشت یاد و نام مدیران گذشته این نهاد، خاطرنشان کرد: هر کدام از مدیران سابق کمیته امداد عملکرد درخشانی از خود به یادگار گذاشته‌اند که متناسب با نهادی است که به نام مبارک امام راحل (ره) نامگذاری شده است.

وی خدمات فرهنگی به دانش‌آموزان و دانشجویان را از جمله این اقدامات دانست و اظهار کرد: امروز اردوگاه‌های فرهنگی دانش‌آموزان در طول سال به ارائه خدمات به جامعه هدف مشغول هستند که آثار این خدمات در جامعه هدف مشهود است.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: در حوزه سلامت، موضوع درمان مددجویان به سازمان بیمه سلامت ایران واگذار شده اما بیمه تکمیلی مددجویان از سوی کمیته امداد انجام می‌شود.

بختیاری از انجام پروژه‌های کاربینی و کارسنجی در راستای توازن‌بخشی و ارتقای بهره‌وری در کمیته امداد خبر داد و گفت: نظارت سیستمی بر عملکردها مورد تاکید کمیته امداد است.

وی با تاکید بر توجه بیش از پیش به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: امروزه فرش دستباف مددجویان کمیته امداد با نشان «احسان»، ثبت جهانی شده است.

رئیس کمیته امداد به موفقیت‌های این نهاد در جشنواره‌های استانی و کشوری شهید رجایی اشاره کرد و گفت: در حوزه‌های مختلف اشتغال، حمایت و … استان‌های مختلف حائز رتبه‌های برتر جشنواره شهید رجایی شده‌اند.

میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری نیز در این دیدار با بیان اینکه کمیته امداد مظهر خدمات به نیازمندان است، گفت: به منظور ارتقای بهره‌وری نیازمند ترکیبی از اثربخشی و کارایی هستیم.

وی سرمایه اجتماعی را مهمترین دارایی کمیته امداد دانست و افزود: عملکرد این نهاد سبب شده که سرمایه اجتماعی امداد امام (ره) در سطح بالایی قرار داشته و مردم به این نهاد اعتماد دارند.