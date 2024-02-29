به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با صدور پیامی از اصحاب فرهنگ و هنر برای حضور در پای صندوقهای رای دعوت کرد.
در متن پیام پوراحمدی آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ایران اسلامی ما در کوران حوادث تاریخی و در تمام برههها، با نقشآفرینی مردم غیور و همیشه در صحنه چنان سربلند و استوار بر قلههای افتخار ایستاده و پرچم سه رنگش همواره در اهتزاز مانده که جهان و جهانیان را در حیرت فرو برده است.
اکنون که در آستانه همایشی از جنس غرور و سلحشوری هستیم شایسته است مثل دوران گذشته، با حضور مقتدرانه و مسؤولیت مدارانه در پای صندوقهای رای، حماسهای عظیم بیافرینیم و بار دیگر سهم خود را در پیشرفت سرزمین سربلندمان ادا کنیم.
با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) لازم میدانم از طرف مجموعه فرهنگی «صندوق اعتباری هنر»، آحاد مردم شریف ایران به ویژه اصحاب فرهنگ و هنر را که همواره نقش تاثیرگذار و تعیینکننده در مناسبات مهم کشور دارند، به مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند دعوت کنم تا دگرباره شاهد شکوفایی بیش از پیش میهن گرانقدرمان باشیم. با احترام به ملت قدرشناس ایران اسلامی.»
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