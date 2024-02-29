بیانیه جمعی از جوانان اصلاح طلب برای مشارکت حداکثری در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی بیش از ۸۰ نفر از جوانان اصلاح طلب احزاب و ستادهای انتخاباتی استان اصفهان در خصوص دوازدهمین دوره انتخابات مجلس و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیانیه‌ای را صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است…

اکنون که در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم ضمن تاکید به گفتمان آزادی و زمینه سازی حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات و از سوی دیگر توجه به مخاطراتی که مدیران ناکارآمد برای کشور و نظام ایجاد کرده و می‌کنند اعلام می‌داریم که انقلابی که خود محصول وحدت ملی است، قطعاً بدون آن تداوم نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران در صورت تحقق تمام ظرفیت‌هایش می‌تواند از وحدت ملی پاسداری و این مهم را تعالی و فزونی بخشد اما شوربختانه با تنگ نظری اقلیتی

تندرو عرصه جمهوریت میدان یکه تازی و خاموش ماندن بسیاری از ظرفیت‌های قانون اساسی تبدیل شده است.

ما جمعی از جوانان اصلاح طلب اعلام می‌داریم تنها راه برون رفت از وضعیت رو به اضمحلال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی کشور، برگزاری انتخاباتی آزاد و مورد قبول آحاد مردم و جریانات سیاسی کشور است.

ما جوانان بنا به اندکی که گفتیم و بسیاری که نگفتیم و مجال بیانش را نداریم با تاکید به خواست مردم در این ایامی که دیو بی شاخ و دم مشکلات اقتصادی، معیشتی ناشی از بی کفایتی برخی از مسئولین پا بر گلوی مردمان این سرزمین گذاشته و زندگی را بر ایشان سخت و ناگوار ساخته همچنان بر صندوق رأی آزاد و انتخابات آزاد تاکید می‌نمائیم.

از این رو با توجه به بیانات گهربار سید اصلاحات مبنی بر اینکه: "اصلاح طلب واقعی با کسی قهر نیست و قهر نخواهد کرد. گرچه ممکن است موضع داشته باشد و انتقاد کند و باید بکند ولی با انتخابات، با حاکمیت و بخصوص با مردم قهر نخواهد کرد" در این دوره انتخابات پراهمیت برای پایداری و باقی ماندن نام جاوید وطن عزیزمان ایران علی رغم باورمندی به اینکه اصلاحات به صخره سخت و ستبر بن بست برخورد نموده و امیدی به اصلاح اداره امور نیست، بنا بر مصالح ایران گرفتار در دست اقلیت ناکارآمد مخصوصاً مجلس پیشین در استان اصفهان و دیگر استان‌ها در این دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اصفهان و سایر حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌های استان پای صندوق‌های رأی به عنوان رکن مهم دموکراسی حضور خواهیم یافت و از این مجرا همچنان وحدت و همبستگی ملی را جستجو می‌کنیم.

به امید نجات وطن عزیزمان ایران...

علی مفیدی

سجاد عسکری

حیدر شفیعی اردستانی

محمدجواد نصر اصفهانی

بهنام قاسمی

نوید خدامی

شهرام مرندی

نیره وکیل زاده

امیر هوشنگ دویستی

مریم ابراهیمی

علیرضا فردوسی

محمد گودرزی

میلاد محمد صالح

علیرضا محمدی

داود شفیعی

محمدحسین طحان

علیرضا باقری

هاجر شفیعی

سید مسعود هاشمی

امین یحیی آبادی

فریناز جوادی

امید احمدیان

محمد نیکوپور

مهدی صفری

پویا گازری

محمدرضا اکبری

زهراسادات موسوی

مهدی نیکبخت

حسین مداح

مسعود طاهری

بهنام ساطعی

علی کریمی

احمد صالحان

حبیب سلمانی

سهیل صارمی

صبا صمدانیان

رضا کرمی

علی مولایی

فریدون صادقی

احمد عابدی

آناهیتا اصلاح چی

شهاب روستازاده

وحید غلامی

حمید عابدی

مهدی بهروزی

علی قادریان

سینا افسری

ناصر براتی

جواد قاسمی

سعید غفوری

آرمان رحمانی

بهنام ولیدی

علی گرگان محمدی

حامد انصاری پور

رسول عقلانی

روح اله محمدزاده

سجاد فرجی

عباس رجبی

رضا سعادت

علی شکر بیک

احمد صابری

سعید احمدی

جواد زارع

احمدرضا اسماعیل زاده

مهدی ذوالفقاری

رضا استکی

اکبر موذنی

محمد شیخان

هادی ارستویی

امید کرمی

علی ناظمی

مهدی امینی

مهدی اسماعیلی

حمید دهقانی

رسول شریفیان

رضا همدانی

حجت چراغی

حسین جعفری

مسعود چیتگر

داریوش سعیدی

رضا درودگر

حسین شریف زارع

حمید خدایی

محمد عزیزیان

علی تقا

جواد مهتری

حامد دادخواه

میلاد رحمتی

محمد خانی

احسان فروغی

رضا فخاری

محمود انصاری