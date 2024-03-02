به گزارش خبرنگار مهر، طبق آرای شمارش شده، بیت الله عبداللهی از حوزه انتخابیه اهر - هریس با اکثریت آرا به مجلس دوازدهم راه یافت.

سیدفرید موسوی از مراغه و عجب‌شیر نیز بهارستانی شد.

زهرا خدادادی نماینده منتخب مردم ملکان راهی مجلس شد.

رضا علیزاده منتخب مردم ورزقان برای مجلس شد.

فرامرز شهسواری از هشترود و چاراویماق بهارستانی شد.

بهنام رضوانی منتخبِ مردم کلیبر شد.

محمد باقری بنابی بار دیگر از بناب بهارستانی شد.

مجید نصیرپور از انتخابات حوزه سراب بهارستانی شد.

عزت حبیب زاده پیروز رقابت انتخاباتی حوزه انتخابیه مرند و جلفا شد.