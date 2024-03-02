به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه هند در واکنش به تازه‌ترین جنایت رژیم صهیونیستی در مناطق غربی غزه و کشتار صدها فلسطینی هنگام دریافت کمک‌های بشردوستانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دهلی نو از این واقعه دچار «شوک عمیق» شده و «نگرانی شدید» خود را نسبت به ادامه شرایط کنونی در غرب آسیا ابراز می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه هند همچنین بر «تحویل ایمن و به موقع» کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه تأکید شده است.

کشورها و سازمان‌های بین‌المللی این جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. دیروز جمعه وزیر خارجه هلند نیز از جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به فلسطینیان حاضر در صف دریافت کمک در غزه انتقاد کرد.

«هانکه برونس اسلات» وزیر خارجه هلند روز جمعه اعلام کرد که آنچه در غزه در جریان توزیع کمک‌ها میان مردم رخ داد یک تراژدی وحشتناک است. وزیر خارجه هلند تاکید کرد که دولت آمستردام از رژیم صهیونیستی درباره این حمله توضیح خواسته است.

پنج‌شنبه گذشته رژیم صهیونیستی هزاران آواره فلسطینی در انتظار کمک‌های بشردوستانه از شهرهای مختلف غزه را بمباران کرد. براساس گزارش‌ها، این حمله جنایتکارانه در حالی صورت گرفت، که هزاران فلسطینی از شهر غزه، جبالیا و بیت حانون در میدان نابلسی منتظر رسیدن کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه در جاده ساحلی هارون الرشید در منطقه شیخ عجلین در غرب شهر غزه بودند.

مدیر دفتر امور انسانی سازمان ملل متحد در غزه نیز اعلام کرد که ۷۰۰ فلسطینی بعد از جنایت رژیم صهیونیستی در میدان النابلسی همچنان وضعیت بغرنجی دارند. این گزارش تاکید کرد که تعداد کارمندان این سازمان برای تامین ساکنان نوار غزه کافی نیست.

این دفتر خواستار بازگشایی گذرگاه‌های غزه به شکل فوری شده و تاکید کرد که امدادرسانی به غزه و ارسال کمک‌های غذایی به این منطقه باید فوراً انجام شود، چرا که مردم غزه به شدت دچار گرسنگی هستند.