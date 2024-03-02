گزارش سازمان ملل ازحمله هولناک اسراییل به تجمع گرسنگان درشمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که تیمی متشکل از نمایندگی‌های سازمان ملل متحد روز جمعه از مجروحان بیمارستان الشفا در شمال غزه ناشی از حادثه خونین هفته گذشته دیدار کردند.

در جریان جنایت رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه، نظامیان اشغالگر به غیرنظامیان هنگام توزیع کمک‌های انسانی آتش گشودند و در طی آن، ۱۱۲ فلسطینی شهید و ده‌ها تن زخمی شدند.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل گزارش داد که کارمندان دفتر هماهنگی امور انسانی در اراضی فلسطینی (اوتشا) و نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و یونیسف، نخستین هیأت سازمان ملل بودند که توانستند پس از سپری شدن یک هفته پافشاری پس از واقعه بیمارستان شفا با ورود به بیمارستان الشفا در شمال باریکه طی دو ساعت، شماری داروهای ضروری و سوخت مورد نیاز بیمارستان تأمین کنند.

سخنگوی سازمان ملل در سخنانی با اشاره به مداوای بیش از ۷۰۰ مجروح فلسطینی ناشی از تیراندازی نظامیان اسرائیل در بیمارستان شفا طی روز گذشته گفت که ۲۰۰ نفر کماکان در این بیمارستان مشغول مداوا هستند.

وی با اشاره به گزارش نمایندگان سازمان ملل از بیمارستان شفا گفت که در جریان این بازدید، آثار گلوله ناشی از تیراندازی به اجساد دست کم ۷۰ پیکر شهید تازه فلسطینی در روز گذشته در جریان فاجعه هفته گذشته تیراندازی به فلسطینیان هنگام توزیع کمک‌های انسانی مشاهده شده است.

دوجاریک در بخش دیگری از مستندات نمایندگان آژانس‌های امور انسانی در شمال غزه گفت: شمار فراوانی از فلسطینیان نیز در بازدید از بیمارستان شفا با گلوله مجروح شده و مشغول مداوا بودند.

گفتنی است وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه گزارش داد که روز پنجشنبه اشغالگران در جریان ازدحام غیرنظامیان هنگام توزیع کمک‌های انسانی به آوارگان آتش گشودند که طی این جنایت انسانی، بیش از ۱۱۵ نفر شهید و ۷۳۰ تن دیگر مجروح شدند.