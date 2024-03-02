  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۴۹

رژیم صهیونیستی محل‌های تجمع فلسطینی‌ها را بمباران می‌کند

رژیم صهیونیستی محل‌های تجمع فلسطینی‌ها را بمباران می‌کند

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به صورت گسترده و وحشیانه محل‌های تجمع شهروندان فلسطینی را در مرکز نوار غزه بمباران می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که منطقه السته شهدا واقع در غرب اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه نیز شاهد حمله‌های گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بوده است.

در همین راستا بامداد امروز مسجد البخاری واقع در دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز هدف بمباران‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در جریان بمباران خانه‌های مسکونی در اردوگاه جبالیا تعدادی از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

اردوگاه آوارگان فلسطینی در النصیرات واقع در مرکز نوار غزه نیز شاهد حمله‌های جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بوده است. علاوه بر بمباران بخش‌های مختلف نوار غزه اوضاع انسانی در این باریکه نیز به شدت وخیم شده است.

وزارت بهداشت فلسطین روز گذشته در پیامی خطاب به سازمان ملل خواهان دریافت کمک فوری برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی و گرسنگی هزاران فلسطینی در غزه شد.

شبکه خبری الجزیره به نقل از اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت غزه گزارش داد: رژیم اشغالگر با گرسنه نگه داشتن ۷۰۰ هزار نفر مرتکب نسل‌کشی در شمال غزه می‌شود. ما از سازمان ملل می‌خواهیم تا فوراً از طریق تمامی کانال‌ها برای ممانعت از بروز فاجعه در شمال غزه وارد عمل شود.

کد مطلب 6043505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها