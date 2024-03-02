به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکتSany که یک گروه صنعتی چینی برجسته است، مدعی شده با توسعه جدیدترین واحد آزمایشی خود به نقطه عطفی در فناوری توربین های بادی دست یافته است.

بنا براعلام شرکت، آنها مرزهای فناوری را فراتر برده اند و تیغه هایی ساخته اند که می توانند از توربین های ۳۰ مگاواتی پشتیبانی کنند. شرکت مذکور از یک محرک زمینی دو محوره رونمایی کرده که در حقیقت وسیله ای طراحی شده برای شبیه سازی نیروهای شدیدی است که تیغه ها حین کار تحمل می کنند.

به طور کلی هیاهو درباره واحد جدید به این دلیل است که می تواند سطح فرسودگی در تیغه های عظیم فراتر از ۱۰۰ متری را آزمایش کند که اکنون موجی در بازار توربین های بادی ایجاد کرده اند. بنابراین این واحد می تواند یک تیغه بلندتر از یک زمین فوتبال را تست کند.

به گفته شرکت واحد تست یکپارچه نقطه عطفی برای عملکرد تیغه توربین های بادی ۳۰ مگاواتی است. در بیانیه شرکت آمده است: این نخستین تست یکپارچه برای آزمایش تیغه های بسیار بلند در چین است که نیازهای مربوط به تایید عملکرد توربین های بادی کلاس ۳۰ مگاواتی را تامین می کند.