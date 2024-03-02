۹ نفر بر اثر انفجار در یک کافه مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس هند روز شنبه اعلام کرد: دست کم ۹ نفر در پی انفجاری در یک کافه در شهر بنگلور در جنوب هند زخمی شدند.

انفجار در کافه در ساعات اوج سرو غذا رخ داد، زمانی که غذاخوری مملو از مشتریان بود.

سیددارامایا، وزیر کارناتاکا به خبرنگاران گفت که یک بمب دست ساز در داخل غذاخوری منفجر شد.

وی گفت: «شخصی ناشناس کیسه‌ای را به رستوران برد. او یک ژتون خریده بود و غذا خورده بود. بعداً کیفی را که حامل بمب بود، در محل گذاشت. پلیس در حال بررسی دوربین‌های مدار بسته تلویزیونی است.»

به گفته پلیس ۹ مجروح به بیمارستان اعزام شده و وضعیت آنها مساعد گزارش شده است.