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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

اقلام و تجهیزات به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال شد

اقلام و تجهیزات به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال شد

زاهدان- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سیستان و بلوچستان از ارسال اقلام و تجهیزات لازم به مناطق سیل زده جنوب استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرحسینی صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: با توجه به بحران سیل در منطقه بلوچستان و مشکلات به وجود آمده برای مردم این مناطق، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از صبح روز چهارشنبه گذشته ارسال اقلام به مناطق سیل زده را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: همزمان با ارسال اقلام پشتیبانی و ارسال سایر تجهیزات خدمت رسانی به مردم که ولی نعمتان ما هستند ادامه دارد.

وی بیان کرد: در بحث تأمین غذای گرم برای روستاهای سیل زده، چندین آشپزخانه توسط این ستاد فعال خواهد شد و همچنین تا کنون پنج هزار پرس غذا گرم بین سیل زدگان توزیع شده است.

میرحسینی تصریح کرد: تاکنون اقلامی شامل برنج ۱۰ تن، هزار کنسرو قورمه قیمه، دو هزار پتو، سه هزار بسته غذایی، سه هزار کنسرو لوبیا و ۲۰ هزار آب معدنی ارسال شده که باتوجه به شرایط جوی استان عملیات ارسال باکندی مواجه شده که سایر اقلام در مسیر بوده و انشاالله بع زودب به دست مردم خواهد رسید.

کد مطلب 6043793

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