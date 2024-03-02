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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

آخرین آرای ۳۰ برتر حوزه تهران اعلام شد

آخرین آرای ۳۰ برتر حوزه تهران اعلام شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور دقایقی قبل، آخرین آمار آرای ۳۰ نفر برتر حوزه تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «محسن اسلامی» سخنگوی ستاد انتخابات کشور دقایقی پیش (ساعت ۲۰:۱۵ شامگاه شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران، آخرین آمار آرای ۳۰ نفر برتر حوزه تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس را اعلام کرد.

آخرین آمار آرای ۳۰ نفر برتر حوزه تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس به شرح ذیل است:

۱- سیدمحمود نبویان ۳۴۲۵۲۶

۲- حمید رسایی ۲۸۵۸۵۱

۳- امیرحسین ثابتی منفرد ۲۷۷۸۸۵

۴- محمدباقر قالیباف ۲۵۹۹۳۰

۵- رضا تقی‌پور انوری ۲۳۷۴۰۲

۶- روح‌الله ایزدخواه ۲۳۳۶۸۵

۷- منوچهر متکی ۲۳۰۸۲۷

۸- مرتضی آقاطهرانی ۲۳۱۰۱۰

۹- اسماعیل کوثری ۲۱۴۵۶۷

۱۰- مهدی کوچک‌زاده ۲۱۱۹۷۰

۱۱- سیدعلی یزدی‌خواه ۱۹۰۷۷۲

۱۲- مالک شریعتی نیاسر ۱۸۴۵۱۰

۱۳- علی خضریان ۱۸۴۴۷۹

۱۴- کامران غضنفری ۱۸۲۵۰۳

۱۵- احمد نادری ۱۷۳۵۳۹

۱۶- ابراهیم عزیزی ۱۶۶۶۶۶

۱۷-پ یمان فلسفی ۱۵۹۸۹۵

۱۸- سمیه رفیعی ۱۵۸۳۷۶

۱۹- محمد سراج ۱۵۴۱۴۲

۲۰- ابوالقاسم جراره ۱۵۳۵۷۷

۲۱- ابوالفضل ظهره‌وند ۱۵۱۵۸۷

۲۲- حسین نجابت ۱۴۷۴۹۷

۲۳- زینب قیصری ۱۴۵۲۶۳

۲۴- عبدالحسین روح‌الامینی نجف آبادی ۱۴۴۷۴۶

۲۵- ریحانه اخلاقی ۱۴۲۴۸۴

۲۶- زهره سادات لاجوردی ۱۳۹۳۸۶

۲۷- علیرضا سلیمی ۱۳۴۱۵۳

۲۸- صالح اسکندری ۱۳۲۷۸۷

۲۹- زهره طبیب‌زاده نوری ۱۳۱۶۴۷

۳۰- سیدمرتضی محمودی ۱۲۹۴۴۷

کد مطلب 6043818
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      3 1
      پاسخ
      آراء باطله نفر اول شده
      • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
        1 0
        شانس بالایی داره رییس مجلس شه

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