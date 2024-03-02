آخرین آرای ۳۰ برتر حوزه تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، «محسن اسلامی» سخنگوی ستاد انتخابات کشور دقایقی پیش (ساعت ۲۰:۱۵ شامگاه شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران، آخرین آمار آرای ۳۰ نفر برتر حوزه تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس را اعلام کرد.

آخرین آمار آرای ۳۰ نفر برتر حوزه تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس به شرح ذیل است:

۱- سیدمحمود نبویان ۳۴۲۵۲۶

۲- حمید رسایی ۲۸۵۸۵۱

۳- امیرحسین ثابتی منفرد ۲۷۷۸۸۵

۴- محمدباقر قالیباف ۲۵۹۹۳۰

۵- رضا تقی‌پور انوری ۲۳۷۴۰۲

۶- روح‌الله ایزدخواه ۲۳۳۶۸۵

۷- منوچهر متکی ۲۳۰۸۲۷

۸- مرتضی آقاطهرانی ۲۳۱۰۱۰

۹- اسماعیل کوثری ۲۱۴۵۶۷

۱۰- مهدی کوچک‌زاده ۲۱۱۹۷۰

۱۱- سیدعلی یزدی‌خواه ۱۹۰۷۷۲

۱۲- مالک شریعتی نیاسر ۱۸۴۵۱۰

۱۳- علی خضریان ۱۸۴۴۷۹

۱۴- کامران غضنفری ۱۸۲۵۰۳

۱۵- احمد نادری ۱۷۳۵۳۹

۱۶- ابراهیم عزیزی ۱۶۶۶۶۶

۱۷-پ یمان فلسفی ۱۵۹۸۹۵

۱۸- سمیه رفیعی ۱۵۸۳۷۶

۱۹- محمد سراج ۱۵۴۱۴۲

۲۰- ابوالقاسم جراره ۱۵۳۵۷۷

۲۱- ابوالفضل ظهره‌وند ۱۵۱۵۸۷

۲۲- حسین نجابت ۱۴۷۴۹۷

۲۳- زینب قیصری ۱۴۵۲۶۳

۲۴- عبدالحسین روح‌الامینی نجف آبادی ۱۴۴۷۴۶

۲۵- ریحانه اخلاقی ۱۴۲۴۸۴

۲۶- زهره سادات لاجوردی ۱۳۹۳۸۶

۲۷- علیرضا سلیمی ۱۳۴۱۵۳

۲۸- صالح اسکندری ۱۳۲۷۸۷

۲۹- زهره طبیب‌زاده نوری ۱۳۱۶۴۷

۳۰- سیدمرتضی محمودی ۱۲۹۴۴۷