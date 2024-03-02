آخرین آرای ۳۰ برتر حوزه تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، «محسن اسلامی» سخنگوی ستاد انتخابات کشور دقایقی پیش (ساعت ۲۰:۱۵ شامگاه شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران، آخرین آمار آرای ۳۰ نفر برتر حوزه تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس را اعلام کرد.
آخرین آمار آرای ۳۰ نفر برتر حوزه تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس به شرح ذیل است:
۱- سیدمحمود نبویان ۳۴۲۵۲۶
۲- حمید رسایی ۲۸۵۸۵۱
۳- امیرحسین ثابتی منفرد ۲۷۷۸۸۵
۴- محمدباقر قالیباف ۲۵۹۹۳۰
۵- رضا تقیپور انوری ۲۳۷۴۰۲
۶- روحالله ایزدخواه ۲۳۳۶۸۵
۷- منوچهر متکی ۲۳۰۸۲۷
۸- مرتضی آقاطهرانی ۲۳۱۰۱۰
۹- اسماعیل کوثری ۲۱۴۵۶۷
۱۰- مهدی کوچکزاده ۲۱۱۹۷۰
۱۱- سیدعلی یزدیخواه ۱۹۰۷۷۲
۱۲- مالک شریعتی نیاسر ۱۸۴۵۱۰
۱۳- علی خضریان ۱۸۴۴۷۹
۱۴- کامران غضنفری ۱۸۲۵۰۳
۱۵- احمد نادری ۱۷۳۵۳۹
۱۶- ابراهیم عزیزی ۱۶۶۶۶۶
۱۷-پ یمان فلسفی ۱۵۹۸۹۵
۱۸- سمیه رفیعی ۱۵۸۳۷۶
۱۹- محمد سراج ۱۵۴۱۴۲
۲۰- ابوالقاسم جراره ۱۵۳۵۷۷
۲۱- ابوالفضل ظهرهوند ۱۵۱۵۸۷
۲۲- حسین نجابت ۱۴۷۴۹۷
۲۳- زینب قیصری ۱۴۵۲۶۳
۲۴- عبدالحسین روحالامینی نجف آبادی ۱۴۴۷۴۶
۲۵- ریحانه اخلاقی ۱۴۲۴۸۴
۲۶- زهره سادات لاجوردی ۱۳۹۳۸۶
۲۷- علیرضا سلیمی ۱۳۴۱۵۳
۲۸- صالح اسکندری ۱۳۲۷۸۷
۲۹- زهره طبیبزاده نوری ۱۳۱۶۴۷
۳۰- سیدمرتضی محمودی ۱۲۹۴۴۷
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