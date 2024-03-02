کارت آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۵ اسفند منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون وکالت قوه قضاییه نوبت دوم در سال ۱۴۰۲ بعدازظهر روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ شهر کشور برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز و دَرب های ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، لذا همه متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَرب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای پرینت در دسترس خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ (نام خانوادگی نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی) کارت شرکت در آزمون، لازم است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۷ (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید، سپاه پاسداران، ستادکل نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه اطلاع‌رسانی نسبت به اصلاح سهمیه اقدام کنند تا درصورت تأیید توسط ارگان مربوطه سهمیه برای آنان اعمال شود.

در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست.

ضمناً تأکید می شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده اند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰به ارگان های ذیربط نیز مراجعه کنند. در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می شود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست.

چنانچه داوطلب به بندهای ۸ و ۹ (تاریخ فارغ التحصیلی، عنوان رشته تحصیلی) معترض است می تواند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

در صورتی که داوطلب نسبت به موارد مشروح ذیل معترض است ضرورت دارد در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بر اساس اطلاعات جدول اعلامی به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند:

- چنانچه نسبت به بندهای ۵ و ۶ (جنس و معلولیت) معترض هستید.

تبصره: اگر خواستار اعمال بند ۶ (معلولیت) و یا تغییر شدت معلولِیت هستید، لازم است فرم مخصوص معلولیت را از سازمان بهزیستی دریافت کرده و تحویل واحد رفع نقص دهند تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

- چنانچه عکس روی کارت متقاضی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۲» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

یادآوری های مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

۲- دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۱۴:۳۰ (دو و سی دقیقه بعدازظهر) بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاک‌کن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

۵- خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۶- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

۷- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می‌شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۸- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، باید نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون از ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اقدام کنند.

۹- متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.