کارت آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون وکالت قوه قضاییه نوبت دوم در سال ۱۴۰۲ بعدازظهر روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ شهر کشور برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز و دَرب های ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، لذا همه متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَرب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در اینجا برای پرینت در دسترس است.

متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ (نام خانوادگی نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی) کارت شرکت در آزمون، لازم است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۷ (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید، سپاه پاسداران، ستادکل نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه اطلاع‌رسانی نسبت به اصلاح سهمیه اقدام کنند تا درصورت تأیید توسط ارگان مربوطه سهمیه برای آنان اعمال شود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست.

ضمناً تأکید می شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده اند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰به ارگان های ذیربط نیز مراجعه کنند. در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می شود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست.

چنانچه داوطلب به بندهای ۸ و ۹ (تاریخ فارغ التحصیلی، عنوان رشته تحصیلی) معترض است می تواند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

در صورتی که داوطلب نسبت به موارد مشروح ذیل معترض است ضرورت دارد در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بر اساس اطلاعات جدول اعلامی به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند:

- چنانچه نسبت به بندهای ۵ و ۶ (جنس و معلولیت) معترض هستید.

تبصره: اگر خواستار اعمال بند ۶ (معلولیت) و یا تغییر شدت معلولِیت هستید، لازم است فرم مخصوص معلولیت را از سازمان بهزیستی دریافت کرده و تحویل واحد رفع نقص دهند تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

- چنانچه عکس روی کارت متقاضی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۲» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

به هریک از داوطلبان آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ یک بسته نایلونی حاوی یک برگ پاسخنامه و یک جلد دفترچه آزمون داده می شود. دفترچه آزمون داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است.

آزمون دارای ۱۳۰ سؤال تستی شامل: حقوق مدنی ۲۰ سؤال، آیین دادرسی مدنی ۲۰ سؤال، حقوق تجارت ۲۰ سؤال، حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰ سؤال، آیین دادرسی کیفری ۲۰ سؤال، فقه ۱۰ سؤال، حقوق ثبت ۱۰ سؤال و حقوق اساسی ۱۰ سؤال است که تمامی داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی به سؤالات آن در مدت ۱۵۰ دقیقه اقدام کنند.

دفترچه سؤالات تمامی داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد آن درج شده است. دفترچه این آزمون دارای تنوع است.