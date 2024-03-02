۱۰ تکواندوکار به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۴ طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به میزبانی کشور ویتنام در شهر «دا نانگ» برگزار خواهد شد.
بر همین اساس رقابتهای انتخابی تیم ملی بانوان برای حضور در رقابتهای فوق امروز شنبه ۱۲ اسفندماه با قضاوت داوران رسمی، نظارت لیلا سلیمی نایب رئیس بانوان و حضور کادر فنی برگزار شد که در پایان هشت تکواندوکار جواز حضور در ادامه اردوها را دریافت کردند.
سعیده نصیری، معصومه رنجبر، مهلا مؤمن زاده، شاپرک نجفی، الهام حقیقی، ساغر مرادی، یلدا ولی نژاد و ملیکا میرحسینی تکواندوکارانی هستند که به اتفاق مبینا نعمت زاده و ناهید کیانی، (در مجموع ۱۰ تکواندوکار) تمرینات خود را در اردوهای تیم ملی پیگیری خواهند کرد.
همچنین با تصمیم مسوولان فدراسیون، تیم ملی تکواندو بانوان در صورت فراهم شدن شرایط به منظور حضور در یک تورنمنت تدارکاتی پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا با هشت تکواندوکار در رقابتهای بین المللی صربستان شرکت میکند. این مسابقات ۲۴ تا ۲۶ فروردین ماه در بلگراد برگزار خواهد شد.
هدایت تیم ملی تکواندو بانوان برعهده مینو مداح به عنوان سرمربی است؛ مهروز ساعی نیز به عنوان مربی وی را یاری میکند.
