به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم ناظری از احداث گالریهای پیشساخته در محور کرج - چالوس خبر داد و مطرح کرد: این پروژه در نقاط مستعد ریزش سنگ در محدوده خوزنکلا در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال اجراست، افزود: اجرای این پروژه از مهر سال جاری آغاز شده است و به مدت هشت ماه ادامه دارد.
به گفته ناظری، حاشیه امن راهها و جادهها و اصلاح مسیرهای پرخطر نقش به سزایی در تردد ایمن و کاهش خسارات جانی و مالی سوانح دارد.
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز افزود: این امر با اجرای پروژههای متعدد ارتقای ایمنی راهها از سوی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز دنبال میشود.
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