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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵

احداث گالری‌های پیش‌ساخته در محور کرج – چالوس

احداث گالری‌های پیش‌ساخته در محور کرج – چالوس

کرج- رییس اداره نگهداری ابنیه فنی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از احداث گالری‌های پیش ساخته در نقاط ریزشی محدوده خوزنکلا در محور کرج - چالوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم ناظری از احداث گالری‌های پیش‌ساخته در محور کرج - چالوس خبر داد و مطرح کرد: این پروژه در نقاط مستعد ریزش سنگ در محدوده خوزنکلا در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال اجراست، افزود: اجرای این پروژه از مهر سال جاری آغاز شده است و به مدت هشت ماه ادامه دارد.

به گفته ناظری، حاشیه امن راه‌ها و جاده‌ها و اصلاح مسیرهای پرخطر نقش به سزایی در تردد ایمن و کاهش خسارات جانی و مالی سوانح دارد.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز افزود: این امر با اجرای پروژه‌های متعدد ارتقای ایمنی راه‌ها از سوی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز دنبال می‌شود.

کد مطلب 6044003

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