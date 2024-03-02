منتخبان ملت به فکر حل مشکلات کشور باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری در پیامی از حضور حماسی مردم این استان در انتخابات یازدهم اسفند قدردانی کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر تجلی اراده ملت شریف ایران در صحنه انتخابات، به رخ جهانیان و دشمنان قسم‌خورده ایران کشیده شد و برگ زرینی از کتاب تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد.

مردم بزرگوار ایران به‌ویژه هم‌استانی‌های عزیز با وجود دلخوری‌ها و گله‌مندی‌ها، حماسه‌ای دیگر آفریدند و با شرکت در انتخابات یازدهم اسفند به ندای رهبری و دلسوزان انقلاب لبیک گفتند. اینک، نوبت منتخبان و مسئولان اجرایی کشور است که باید به پاس قدردانی از این حضور فداکارانه، در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی و حل مشکلات موجود خصوصاً گرفتاری‌های اقتصادی، گام‌های جدی‌تر و مؤثرتری بردارند.

اکنون اینجانب پس از دو دوره حضور در مجلس خبرگان رهبری و با اتمام مسئولیت نمایندگی مردم استان سمنان در این جایگاه خطیر، از همراهی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ مردم و مسئولان استان تشکر کرده و از همگان حلالیت می‌طلبم.

در پایان به دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان انتخابات خداقوت گفته و به منتخبین عزیز استان در مجلس شورای اسلامی و منتخب مجلس خبرگان، برادر ارجمندم جناب آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری تبریک می‌گویم و توفیق همه خدمتگزاران را از خداوند رحمان خواستارم.

به گزارش مهر، آیت الله شاهچراغی در این دوره انتخابات خبرگان حضور پیدا نکرد تا آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده جدید مردم استان در مجلس خبرگان آتی باشد.