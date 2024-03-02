به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در پی کمبود آب در ایران و با توجه به وضعیت جغرافیایی کشورمان که در منطقهای نیمه خشک واقع شده است، بسیاری از کشاورزان و صنعتگران برای بهرهبرداری بیشتر آب در مناطق مختلف به سمت حفر چاههای عمیق روی آوردهاند.
چاه هایی با عمق تقریبی ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر که بعدها به دلیل فرسودگی و گرفتگی، پدیده فرونشست و رانش زمین را ایجاد میکنند؛ در این راستا شرکت دانش بنیان ایده کاوان صنعت پردیس موفق به ساخت محصولی تحت عنوان ربات شیارزن چاه عمیق با هدف ایجاد شیار در دیواره چاههای آب و رفع انسدادهای آن به منظور احیاء مجدد این چاهها شده است.
شرکت دانشبنیان ایده کاوان صنعت پردیس، سال ۱۳۸۷، تحقیقات و فعالیت خود را در زمینه علوم رباتیک صنعتی و کاربردی با هدف ارائه راهکارهایی رباتیک در جهت بهبود عملکرد منابع انسانی، به ویژه در محیطهای غیر قابل دسترسی و مخاطره آمیز و یا فعالیتهای پیچیده و حساس، آغاز کرد.
ابوالفضل حسنی، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به اینکه با استفاده از این ربات چاههایی را که قبلا حفر شده است و طبق نظر کارشناسان با اسکن منطقه پس از پنج تا ۱۰ سال استفاده، دچار فرسودگی، گرفتگی شبکه، رسوب گرفتگی و در ادامه به دلیل این آسیبها دچار کاهش آبدهی شده اند و باید از رده خارج شوند را مجددا احیا میکنیم.
وی با اشاره به بومی سازی دوربین ویدئومتری چاه عمیق و دستگاه جک ترمیم چاه، اظهار کرد: در واقع ما در ابتدا با دوربین بومی سازی شده عیوب و اشکالات موجود در داخل چاه را شناسایی و در مرحله بعد با دستگاه جک ترمیم، دفرمگی و انسداد چاه را برطرف و مجددا چاه را احیا و قابل استفاده میکنیم.
حسنی با بیان اینکه شیارهای پیرامون لوله فلزی چاههای عمیق اغلب به دلیل رسوبات املاح آب، آهک و ماسه یا ریزش چاه، دچار گرفتگی میشوند، افزود: این مساله به مرور زمان منجر به کاهش سرریز آب به داخل چاه و در نتیجه افت سطح آب و کاهش بهرهوری آن میشود و برای رفع این مشکل، روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از کارآمدترین روشها ایجاد شیار جدید با استفاده از دستگاه شیارزن (مشبک زن) جداره چاه است.
این فعال حوزه دانش بنیان همچنین با اشاره به کیفیت مطلوب این محصول در قیاس با نمونههای خارجی، افزود: نمونه خارجی این دستگاه بین یک تا یک و نیم میلیارد تومان قیمت دارند، اما ما این محصول را با حدود یک پنجم قیمت عرضه میکنیم و در اختیار پیمانکاران داخلی قرار دهیم که این خود باعث خروج ارز از کشور شده است.
تصویر با کیفیت با دوربین دستگاه بازرس چاه عمیق
نسل چهارم دوربین ویدئومتری چاه عمیق ایدهکاوان با دارا بودن بدنه یکپارچه آلومینیومی توان انجام عملیات بازرسی تا عمق ۵۰۰ متر را داراست. سیستم تصویر برداری شامل دو دوربین با زاویه دید ۱۲۰ درجه است که یکی به صورت عمودی برای تصویر برداری از عمق و دیگری به صورت افقی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه جهت تصویربرداری از جداره چاه تعبیه شدهاند تا عدم وجود نقطه کور در بازرسی را تضمین کند.
روشنایی این دوربین شامل هشت عدد LED Power است که با پوشش رزین ترکیبی مخصوص، ضمن مقامت بالا در مقابل ضربه، خط و خش، کدر شدن و نفوذ آب، با ایجاد نورپردازی قوی و یکنواخت، امکان تصویر برداری شفاف و با کیفیت را از داخل چاه فراهم میآورد.
همچنین تسمههای سنتر کنندهی قابل تنظیم تعبیه شده روی بدنه دوربین، آن را در چاههای با قطر متفاوت همواره در مرکز چاه نگه میدارد تا تصویر برداری به صورت متقارن صورت گیرد.
با استفاده از کانکتورهای ضد آب جهت اتصال دوربین به کابل، دوربین پس از پایان عملیات به راحتی از کابل جدا میشود و در جعبه مخصوص قرار میگیرد تا حین حمل و نقل آسیب نبیند. همچنین عدم اتصال مستقیم کابل به بدنه مانع از کشیدگی و پاره شدن کابل به دلیل وزن دوربین میشود.
