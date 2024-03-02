برگزاری بیش از هزار برنامه در دهه تکریم و تعظیم مساجد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسوی، معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اعلام تکریم و تعظیم مساجد، بیش از هزار برنامه فرهنگی، تبلیغی و تبیینی در مساجد استان تهران گفت: دهه تکریم و تعظیم مساجد امسال از شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ لغایت دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با دههی آخر شعبان المعظّم ۱۴۴۵ هجری قمری، در مساجد استان تهران برای ورود به بهار قرآن و ماه مبارک رمضان برگزار میشود، امسال شعار «مسجد همیشه برقرار» به عنوان محور فعالیتها در دهه تکریم و تعظیم مساجد در نظر گرفته شده است و براساس پیش بینیهای صورت گرفته، بیش از هزار برنامه در مساجد برگزار میشود.
وی با تجلیل از حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: بیشترین صندوقهای رأی، در مساجد مستقر شده بود و بسیاری از عوامل اجرایی و نظارتی را فعالان مساجد تشکیل میدهند که این نشانگر جایگاه ویژه مساجد در شهرها و محلات است، بر همین اساس هم علاوه بر تقدیر از فعالان عرصه جهاد تبیین در مساجد، موضوعاتی مانند برگزاری ویژه برنامهی «جشن رفاقت بعد از رقابت»، بستههای فرهنگی و پذیرایی در منازل همجوار مسجد، برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع جهاد تبیین، توزیع بستههای معیشتی و سرکشی از معلولین محله به همراه تجلیل از خیرین و صندوقهای قرض الحسنه محلی و حامیان ازدواج آسان، کاشت نهال مثمر به نام شهدا در فضای سبز متعلق به مسجد، هماهنگی با نهادهای مرتبط و اهدای نهال به نمازگزاران و تشویق به کاشت آن در سطح مناطق و محلات،
تقدیر از ایثارگران و تجلیل از خانوادهی معظّم شهدای مناطق و محلات، غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهّر شهدای گمنام همجوار، دیدار با جانبازان بستری در آسایشگاهها و مراکز درمانی برخی از ویژه نامههای دهه تکریم و تعظیم مساجد است که با همکاری ائمه جماعات و نمازگزاران و فعالان مسجدی برگزار میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد با تاکید بر اینکه دهه تکریم فرصتی برای آماده سازی مساجد برای حضور نمازگزاران و روزه داران در ماه مبارک رمضان است، گفت: روز جمعه؛ ۲۷ شعبان مصادف با ۱۸ اسفند به عنوان روز «مسجد، میعادگاه منتظران؛ نماز جمعه تجلّی انتظار» نامگذاری شده که در این روز غبارروبی و عطر افشانی مسجد با حضور ائمه جماعات به همراه نمازگزاران و همسایگان و محبان مساجد، انجام میشود.
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