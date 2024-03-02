ثبت آلودگی هوا در ۷ نقطه از خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های شهر اهواز شامل استانداری، نیوساید، پادادشهر به ترتیب با شاخص‌های ۱۵۵، ۱۵۷ و۱۵۳ AQI ثبت شده که این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس شاخص یادشده افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای شادگان ۱۴۳، ماهشهر ۱۳۸ و ایستگاه‌های حفاری اهواز ۱۴۰ و اداره کل محیط زیست خوزستان ۱۳۹ AQI گزارش شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های سنی حساس (نارنجی) است.

بر اساس شاخص نامبرده افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین وضعیت هوای شهرهای آبادان، اندیمشک، بهبهان، حمیدیه، خرمشهر، سوسنگرد، کارون، مسجدسلیمان و هندیجان به علت نبود آلودگی، قابل قبول اعلام شده است.

هوای ایستگاه‌های امیدیه، دزفول، رامشیر، رامهرمز، شوش و شوشتر با شاخص زیر ۵۰ در وضعیت سالم و پاک قرار دارند.