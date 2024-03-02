۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۰

بیانیه سپاه پاسداران:

انتخابات ۱۱ اسفند جلوه‌ای مثال‌زدنی از زمان‌شناسی ایرانیان است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را جلوه‌ای مثال‌زدنی از زمان‌شناسی ایرانیان ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با قدردانی از حضور شکوهمند ملت ایران در انتخابات ۱۱ اسفند ماه، این رخداد ملی را مظهر هوشمندی و درایت مثال‌زدنی ایرانیان در زمان‌شناسی و پاسخ قاطع و نَه بزرگ آنان به اردوگاه دشمنان و بدخواهان انقلاب و نظام اسلامی و نویدبخش گشایش تلاش‌های مؤثر در حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و دشواری‌های معیشتی مردم دانست.

در این بیانیه آمده است: خدای بزرگ را شاکریم که به رغم ائتلاف و تبلیغات سیاه و مسموم امپراتوری رسانه‌ای سلطه و صهیونیسم و عملیات روانی بوق‌های فریبنده و اغواکننده دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی برای القای یأس و ناامیدی، تحریم و انصراف مردم از مشارکت در یک فرایند سیاسی تعیین‌کننده به نام انتخابات، جوشش حماسی و حضور مقتدرانه و آگاهانه ملت ایران در جمعه تاریخی، شکست قاطعی بر اردوگاه خصم وارد ساخت.

این بیانیه افزوده است: دشمن در یک طراحی و برنامه‌ریزی شیطانی یک و نیم ساله تمامی تلاش‌ها و ظرفیت‌های خود را با گزاره ایجاد فاصله بین مردم و نظام سیاسی کشور برای القای فقدان مشروعیت و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی در عرصه نبرد سیاسی و نیز ترکیبی از گزاره‌های مختلف برای ایجاد خوف و هراس در صفوف ملت و ناامن جلوه‌دادن فضای انتخابات و جغرافیای کشور در عرصه نبرد امنیتی به کار گرفت؛ اما در مقابل ملت فهیم، بصیر و غیرتمند ایران عزیز با حضور خود پای صندوق‌های رأی این حقیقت را به جهانیان اعلام کرد که همچنان بر میثاق وثیق خود با انقلاب و شهیدان و آرمان‌های مقدس نظام اسلامی پای‌بند است و انتخابات را تبلور جمهوریت و مردم‌سالاری دینی در این سرزمین می‌داند.

این بیانیه لبیک مردم شریف و قهرمان ایران به دعوت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) برای حضور پر شور و قوی در انتخابات؛ به کارگیری تدابیر راهگشا و بصیرت افزای معظم له در این آزمون بزرگ تاریخی را بیانگر نقش منحصر به فرد و تعیین‌کننده رهبری در هدایت ملت و مملکت قلمداد و تصریح کرده است: بی تردید پیروز اصلی میدان انتخابات ملت ایران است که توانست بر بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین ائتلاف تحریم‌گرا و ضد مشارکتی دشمن در یکی از حساس‌ترین آوردگاه‌های سیاسی و امنیتی چهار دهه اخیر غلبه کند و عشق، ارادت و دلبستگی به مقتدای حکیم، شجاع و دوراندیش خود را در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز از تاریخ این مرز و بوم به نمایش گذارد.

این بیانیه در پایان با سپاس و قدردانی خالصانه و متواضعانه از حضور معنادار ملت ایران در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و تشکر از دست‌اندرکاران اجرای انتخابات به ویژه حافظان نظم و امنیت، ضمن اظهار امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی این انتخابات در رفع مشکلات و سرعت‌بخشی به پیشرفت ایران عزیز و اهتمام نمایندگان راه‌یافته به خانه ملت نسبت به مسوولیت‌های خطیر خود در این راستا، تاکید کرده است: این رویداد عظیم ملی که تجلی جدید مردم‌سالاری دینی و جلوه‌ای مثال‌زدنی از زمان‌شناسی ایرانیان است، در حقیقت پاسخ قاطع و نه بزرگ آنان به اردوگاه دشمنان و بدخواهان سرافرازی، سربلندی و پیشروندگی انقلاب و نظام اسلامی بوده و به فضل الهی گشایش مؤثر در حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و دشواری‌های معیشتی مردم را مژده می‌دهد.

