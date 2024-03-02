به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای با قدردانی از حضور شکوهمند ملت ایران در انتخابات ۱۱ اسفند ماه، این رخداد ملی را مظهر هوشمندی و درایت مثالزدنی ایرانیان در زمانشناسی و پاسخ قاطع و نَه بزرگ آنان به اردوگاه دشمنان و بدخواهان انقلاب و نظام اسلامی و نویدبخش گشایش تلاشهای مؤثر در حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و دشواریهای معیشتی مردم دانست.
در این بیانیه آمده است: خدای بزرگ را شاکریم که به رغم ائتلاف و تبلیغات سیاه و مسموم امپراتوری رسانهای سلطه و صهیونیسم و عملیات روانی بوقهای فریبنده و اغواکننده دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی برای القای یأس و ناامیدی، تحریم و انصراف مردم از مشارکت در یک فرایند سیاسی تعیینکننده به نام انتخابات، جوشش حماسی و حضور مقتدرانه و آگاهانه ملت ایران در جمعه تاریخی، شکست قاطعی بر اردوگاه خصم وارد ساخت.
این بیانیه افزوده است: دشمن در یک طراحی و برنامهریزی شیطانی یک و نیم ساله تمامی تلاشها و ظرفیتهای خود را با گزاره ایجاد فاصله بین مردم و نظام سیاسی کشور برای القای فقدان مشروعیت و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی در عرصه نبرد سیاسی و نیز ترکیبی از گزارههای مختلف برای ایجاد خوف و هراس در صفوف ملت و ناامن جلوهدادن فضای انتخابات و جغرافیای کشور در عرصه نبرد امنیتی به کار گرفت؛ اما در مقابل ملت فهیم، بصیر و غیرتمند ایران عزیز با حضور خود پای صندوقهای رأی این حقیقت را به جهانیان اعلام کرد که همچنان بر میثاق وثیق خود با انقلاب و شهیدان و آرمانهای مقدس نظام اسلامی پایبند است و انتخابات را تبلور جمهوریت و مردمسالاری دینی در این سرزمین میداند.
این بیانیه لبیک مردم شریف و قهرمان ایران به دعوت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (مد ظلهالعالی) برای حضور پر شور و قوی در انتخابات؛ به کارگیری تدابیر راهگشا و بصیرت افزای معظم له در این آزمون بزرگ تاریخی را بیانگر نقش منحصر به فرد و تعیینکننده رهبری در هدایت ملت و مملکت قلمداد و تصریح کرده است: بی تردید پیروز اصلی میدان انتخابات ملت ایران است که توانست بر بزرگترین و پیچیدهترین ائتلاف تحریمگرا و ضد مشارکتی دشمن در یکی از حساسترین آوردگاههای سیاسی و امنیتی چهار دهه اخیر غلبه کند و عشق، ارادت و دلبستگی به مقتدای حکیم، شجاع و دوراندیش خود را در نقطهای سرنوشتساز از تاریخ این مرز و بوم به نمایش گذارد.
این بیانیه در پایان با سپاس و قدردانی خالصانه و متواضعانه از حضور معنادار ملت ایران در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و تشکر از دستاندرکاران اجرای انتخابات به ویژه حافظان نظم و امنیت، ضمن اظهار امیدواری نسبت به نقشآفرینی این انتخابات در رفع مشکلات و سرعتبخشی به پیشرفت ایران عزیز و اهتمام نمایندگان راهیافته به خانه ملت نسبت به مسوولیتهای خطیر خود در این راستا، تاکید کرده است: این رویداد عظیم ملی که تجلی جدید مردمسالاری دینی و جلوهای مثالزدنی از زمانشناسی ایرانیان است، در حقیقت پاسخ قاطع و نه بزرگ آنان به اردوگاه دشمنان و بدخواهان سرافرازی، سربلندی و پیشروندگی انقلاب و نظام اسلامی بوده و به فضل الهی گشایش مؤثر در حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و دشواریهای معیشتی مردم را مژده میدهد.
نظر شما