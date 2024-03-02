پیکر پاک سومین شهید مدافع حرم استان هرمزگان وارد بندرعباس شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه ۱۲ اسفند ماه با حضور جمع کثیری از مردم همچنین مهدی دوستی استاندار هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان و مسئولین استانی، پیکر پاک و قدسی شهید رضا زارعی در فرودگاه بین‌المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس مورد استقبال قرار گرفت.

استاندار هرمزگان در حاشیه این آیین، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه نیروهای ایرانی را حاصل ضربات محکم محور مقاومت به صهیونیست‌ها دانست و گفت: رژیم اشغالگر قدس در همه مرزهای خود از شرق و غرب و شمال و جنوب در حال سیلی خوردن است.

وی افزود: صهیونیست‌ها توان رویارویی مستقیم با محور مقاومت را ندارند از این رو به اقدامات کور متوسل می‌شوند.

دوستی خاطرنشان‌کرد: جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که هیچیک از اقدامات دشمنان را بی‌پاسخ نمی‌گذارد از این رو انتقام این فرزند خود را نیز خواهد گرفت.

سرهنگ شهید رضا زارعی سومین شهید مدافع حرم استان هرمزگان است که روز گذشته به دست دژخیمان رژیم اشغالگر قدس در دیرالزور سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و امروز نیز پیکر پاک او به میهن اسلامی منتقل شد.

پیکر پاک شهید صبح فردا یکشنبه ساعت۹ از میدان امام خمینی ره تا مصلای بندرعباس تشییع و ساعت ۱۵ در زادگاهش روستای کرمون از توابع بخش شمیل به خاک سپرده می شود.