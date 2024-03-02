احسان یاوری رئیس ستاد انتخابات استان لرستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر در مورد چرایی عدم اعلام جزئیات آرای حوزه‌های انتخابیه خرم آباد و چگنی، بروجرد، دورود و ازنا و همچنین مجلس خبرگان تاکنون گفت: همان طور که در گفت‌وگوهای قبلی مطرح کردم در حال حاضر کار شمارش آرا تمام شده است و حتی قبل از ظهر شنبه کار همکاران ما تمام شده بود اما باید هیأت نظارت تأیید کند تا ما بتوانیم نتایج را اعلام کنیم.

یاوری ادامه داد: بنده به عنوان مسئول ستاد انتخابات استان تا زمانی که هیأت نظارت اعلام نکند نمی‌توانم نسبت به اعلام نتایج و جزئیات آرا اقدام کنم و اگر این کار را انجام بدهم چون فرآیند قانونی طی نشده من تخلف کرده‌ام.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی نتایج اعلام می‌شود؟ گفت: خود من هم از هیأت نظارت و هم تهران پیگیر هستم که بحث انطباق صورت جلسه اجرایی و صورت جلسه نظارت انجام شود و به محض اینکه این کار صورت گیرد در کمتر از ۵ دقیقه نتایج را اعلام می‌کنیم.

یاوری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا اعلام نتایج خبرگان رهبری طول کشیده است؟ هم گفت: در بحث مجلس خبرگان از یک سو چون در حوزه مرکز استان متمرکز است و نزدیک به ۴۰۰ شعبه دارد و از سوی دیگر تعداد نمایندگان دو نفر بوده و مشارکت نیز خوب بوده است تا آرا تجمیع شود کار زمان برد. همچنین همکاران ما تلاش کردند که ابتدا کار انتخابات مجلس در مرکز استان انجام شود و سپس کار تجمیع خبرگان و انطباق با نظارت صورت گیرد.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اعلام نتایج در حوزه‌های انتخابیه بزرگ‌تر، ممکن است تأخیر در اعلام نتایج موجب ایجاد فضای شایعه در استان شود هم گفت: انطباق با هیأت نظارت و تأیید نظارت زمان می‌برد و ما هم باید این فرآیند را تمکین کنیم. البته کاملاً حرف شما را قبول دارم و درست است نباید این موضوع به تأخیر بیفتد. در حوزه کار عوامل اجرایی ما تعللی نداشتیم، شاید در بحث خبرگان تأخیر داشتیم اما ما در بحث مجلس تعللی نداشتیم. البته ما قول گرفته‌ایم که امشب خبر نهایی نتایج را اعلام کنیم و خودم مترصد هستم که به محض درج خبر اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.