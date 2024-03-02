معرفی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام ستاد انتخابات کشور سید محمد جمالیان و نادرقلی ابراهیمی به عنوان منتخبان حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب معرفی شدند.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، سید محمد جمالیان با ۴۴ هزار و ۲۴۳ رأی از مجموع آرای مأخوذه ۲۶۳ هزار و ۵۵۶ رأی و نادرقلی ابراهیمی با ۳۹ هزار و ۵۶۲ رأی از مجموع آرای مأخوذه از حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب به مجلس شورای اسلامی راه یافتند

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز گذشته ۱۱ اسفند ماه برگزار شد.

برای این دوره از انتخابات در استان مرکزی یک‌هزار و ۸۶ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده که ۷۴۶ شعبه آن ثابت و ۳۴۰ شعبه سیار و ۶۲۰ شعبه پیش‌بینی شده در این آزمون سیاسی شهری و ۴۶۶ شعبه روستایی بود.