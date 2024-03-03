دانشگاه در استان فرهنگی کردستان نیازمند توجه ویژه‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرزاده صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی دانشگاهیان دانشگاه کردستان با دکتر عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ضمن معرفی دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه کردستان به عنوان تنها دانشگاه معین استان، در بین دانشگاه‌های کشور دارای رتبه دهم و دانشگاهی بین‌المللی است که از کشورهای مختلف دانشجو پذیرش کرده است.

وی با اشاره به سخنان رهبری در رابطه با فرهنگی بودن استان کردستان، افزود: کردستان به حق استانی فرهنگی است که ارتباطی صمیمی با همه اقوام ایرانی دارد و دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر استان‌ها متمایز می‌کند.

رئیس دانشگاه کردستان در رابطه با حوزه فعالیت فرهنگی دانشگاه، عنوان کرد: دانشگاه کردستان از نظر تعداد دانشجو، تا حدودی بومی شده و تبادل فرهنگی زیاد صورت نمی‌گیرد که امیدواریم سیاست‌گذاری به نحوی باشد که تبادل فرهنگی در دانشگاه انجام و ارتباط مؤثر با سایر اقوام ایرانی برقرار شود.

وی با تاکید بر اینکه تنها دانشگاه دولتی استان فرهنگی کردستان نیازمند توجه ویژه است، خاطرنشان کرد: نگاه ما به حضور مسئولان وزارت علوم در استان، مادی نیست اما باید توجه داشت که وجود اعتبارات گرچه کافی نیست اما شرط لازم برای توسعه و پیشرفت دانشگاه است.

قادرزاده با اشاره به اینکه در خارج از مرزهای کشور نگاه متفاوتی به دانشگاه کردستان وجود دارد، یادآور شد: امیدواریم با نگاه ویژه به استان یک سرمایه‌گذاری پربازده صورت گیرد و پایداری فرهنگی و امنیتی در استان را شاهد باشیم

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