به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت نقد و بررسی کتاب «سنگی بر گوری» شامل زندگینامه خود نوشت جلال آلاحمد روز سهشنبه این هفته ۱۵ اسفند برگزار میشود.
آلاحمد در اینکتاب به روانکاوی خود میپردازد تا از عقدههای ناخودآگاهی که باعث اضطرابش شدهاند، سردربیاورد. اینرمان به ظاهر درباره عقیم بودن راوی است، اما در واقع مسأله عقیم بودن او چیزی نیست جز مکانیسم دفاعیِ جابهجایی که هدفش پنهان کردن تکانه شدیدتر تنوعطلبی جنسی است.
مخاطب اینکتاب آلاحمد شاهد تبدیل مکانیسم دفاعیِ جابهجایی به مکانیسم تصعید و نهایتاً رهایی راوی از شر عقدههای ناخودآگاهش است.
نشست نقد و بررسی اینکتاب با حضور امید طبیب زاده همراه است.
اینبرنامه سهشنبه این هفته ۱۵ اسفند از ساعت ۱۱ صبح در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
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